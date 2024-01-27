老闆不知「老員工」是重大通緝犯！桐島聰化名工作　完美藏匿身分

▲桐島聰投案後，病情迅速惡化，如今據傳已命危。（圖／翻攝自警視廳）

記者王佩翊／編譯

1970年代犯下震驚全日本的連環大型企業爆炸案的通緝犯桐島聰疑似投案，一名自稱桐島聰的癌末病患主動向醫護表明身分，由於通緝當時並未留下桐島指紋，因此警方將透過採取桐島親屬的DNA進行比對，以確認該名男子身分。日媒則爆料，桐島逃亡的49年間，疑似長年在一間土木公司工作，而老闆與同事完全都不知道公司內竟藏了重大通緝犯。

根據《讀賣新聞》報導，該名自稱桐島聰的高齡男子年初因癌症惡化，住進神奈川縣鐮倉市的一間醫院，但他卻在25日主動向醫護人員坦承，其實自己是使用假名住院，真實身分就是被通緝多年的「桐島聰」。

該名男子聲稱，因為罹患胃癌末期，希望能在生命的最後一刻用回自己的本名。院方隨即通報神奈川警方，而神奈川縣警署則立刻聯絡警視廳公安部。公安部當天就派員前往醫院調查。

根據該名自稱桐島聰的男子證詞，自己在住院前，曾經使用假名在神奈川縣的一間土木工程公司工作，而警方事後前往該公司調查，才發現該名男子已在土木公司工作數年，但是老闆與同事都不知道公司內部竟然藏了重大通緝犯。

公安部根據男子的身體特徵初步判斷，有高度的可能性就是桐島聰本人，不過由於通緝當時並未留下指紋，因此接下來將會採集男子與桐島聰家屬的DNA，進行比對，但是結果至少還要花上數日才會出爐。

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