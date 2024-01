美國知名作家：南韓是「全球最憂鬱」國家！

▲曼森前往南韓旅遊,稱南韓是「全球最憂鬱的國度」。(圖/翻攝自YouTube)

記者羅翊宬/編譯

美國知名作家兼部落客馬克•曼森(Mark Manson)擁有眾多粉絲和讀者,最近他前往南韓旅遊,並在他146萬人訂閱的YouTube頻道上傳影片,然而影片標題卻稱韓國為「最憂鬱的國家」,上周末成為熱門討論話題。他表示,經濟富強繁榮的南韓雖在大眾流行文化引領全球,但罹患憂鬱症與輕生的比例卻居高不下,而這與儒家文化有關。

馬克•曼森曾以《管他的:愈在意愈不開心!停止被洗腦,活出瀟灑自在的快意人生》(The Subtle Art of Not Giving a F*ck)等書成為暢銷作家,日前他在YouTube頻道上傳一段長達24分鐘的影片,影片雖然是他前往南韓旅遊的遊記,然而卻點出南韓的社會問題,稱南韓為「全球最憂鬱的國家」(Most Depressed Country in the World),認為南韓人飽受嚴重的憂鬱症和孤獨所苦。

馬克•曼森指出,儘管南韓在K-POP(韓國流行音樂)、體育、電競、影劇等方面引領全球,但南韓社會卻潛藏著極為嚴重的不安感、憂鬱感、孤獨感,南韓全國嚮往著極端卻單調的成功模式,例如「宿舍文化」。

他舉1990年代末興起的電腦遊戲「星海爭霸系列」為例,南韓早從20多年前便在電競相關產業鋪路,且由政府主導發展。

2007年起移居首爾的美國電競解說員普洛特(Nick Plott)透露,早年南韓15至16名電競選手大多擠在空間狹窄、環境類似網咖的宿舍內生活,睡在上下層床鋪,在社會壓力影響下,所有人被迫在專精的領域競爭,只為了取得最大成果,而這種宿舍文化延伸至K-POP偶像、體育競賽,偶像練習生在通過選秀後住在經紀公司宿舍內。

普洛特表示,就連三星等大企業也偏好蓋員工宿舍,公司附近蓋滿宿舍、餐廳、醫院,職員們無須在生活圈離開職場,便能專注在自身最擅長的領域,雖然能在社會壓力與競爭下取得有效成果,卻也帶來心理層面的負擔。

▲南韓人相當重視「職業倫理」,在過勞環境下不曾輕易喊累。圖為首爾市江南區商業中心。(圖/CFP)

普洛特最驚訝的一點,就是南韓人非常重視「職業倫理」,儘管工作量繁重到可能引起過勞死,但他卻從未曾聽到南韓人一句抱怨。

至於南韓心理學家兼作家李舒賢(音譯)則向馬克•曼森透露,她認為南韓非常強調「完美主義」,在包括教育等社會所有層面皆得面臨激烈的競爭,孩子們從6至7歲就得面臨升學競爭的壓力,若無法獲得100分、無法成為第一名,就會被社會歸類為失敗者,失敗的感覺引發強烈的憂鬱感。

李舒賢指出,韓半島(朝鮮半島)在經過日本殖民統治後又經過韓戰,導致半島分裂為南北兩個截然不同的國家,南韓在強烈的生存意志下不得不傾全國之力發展經濟,儘管戰後經濟恢復的速度之快令全球稱羨,堪稱為「漢江奇蹟」,但卻也讓南韓強調競爭的重要性。

李舒賢也點出世代隔閡巨大,認為年輕世代往往在經過激烈競爭和辛勤工作後才會發現,如今即便依照社會期盼勤奮工作,卻仍無改善生活條件的可能。

▲南韓在歷史上受到儒家思想影響。(圖/記者羅翊宬攝)

普洛特在影片後半段分析南韓憂鬱的原因,他認為南韓在歷史上受到儒家文化的影響,儒家思想強調群體、輕忽個人感受,所有事情皆以家庭為重,只有為家庭犧牲奉獻才能使自己成為更好的人,而儒家思想並不認同憂鬱症和創傷後壓力症候群,相反地還將憂鬱症視為人格上的失敗。

普洛特表示,「悲慘的是,在儒家文化的取捨上,南韓維持了儒家思想所強調的羞恥心與判斷力,卻背棄了家庭和社會帶來的親密感;至於在資本主義的影響上,南韓專注於糜爛的物質主義和如何賺錢,然而卻輕忽個人主義和自我表現。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱,或是周邊親友有類似問題,若您在韓國,可以撥打:自殺防治諮詢專線:1393;精神健康諮詢專線:1577-0199;希望專線:129;生命專線:1588-9191;青少年諮詢專線:1388