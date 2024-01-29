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嘉義沒王法？她見「草坪、紅線各式違停」傻眼　網笑：南部日常

各種花式違停！他傻問「嘉義沒王法？」　一票人諷：南部日常

▲從原PO分享的照片可見，許多車輛停在草坪、紅線、人行道等處。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

假日開車出門，最怕遇到塞車或找不到停車位！一名女網友就表示，自己近日趁假日開車到嘉義逛逛，沒想到停好車下車後，才驚覺到處都是違停車輛，有停在人行道上的，也有直接停在草坪上的，讓原PO相當傻眼。貼文曝光後，立刻引起熱烈討論，有網友則笑稱這是「南部日常」。

原PO在PTT八卦板以「原來嘉義是無王法的地方？？」為題發文，表示自己趁著假日開車到嘉義逛逛，經過縣議會附近時，找了1個停車格停車，沒想到下車後才發現，自己四周都是違停車輛。從原PO分享的照片可見，有車輛停在草坪、紅線等處，還有車輛直接停在人行道、轉彎處，相當離譜。對此，原PO不禁質疑「這樣到處停真的大丈夫（沒關係）？原來嘉義是無王法的地方？」

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原PO發文好奇詢問，這麼多違停真的沒問題嗎？（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文好奇詢問，這麼多違停真的沒問題嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文引起熱議，不少人紛紛直呼「真的是嘉義日常」、「大驚小怪，生活日常好嗎」、「嘉義法律只是參考，要先看明文規定」、「南部隨處可見」、「來南部就奔放點吧」、「台北以外都這樣」、「南部的交通邏輯跟北台灣有差距」、「不要說南部了，到處都這樣」。


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