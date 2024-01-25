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「中國1食物」一票朋友吃上癮　台妹爆反感：滿街都是！全場逆風

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

「滿街中國菜跟抖音歌看了真的很煩躁！」一名妹子直言，一群友人超愛吃酸菜魚，就算大排長龍也要吃，且路上常見螺獅粉、肉夾饃等對岸美食，加上寧夏夜市舉辦科目三舞蹈比賽，讓她非常反感「台灣現在怎麼滿街都是中國食物啊？」文章曝光後，全場網友反噴「文化音樂美食本來就可以交流，關政治屌事？」

一名女網友在Dcard以「台灣現在怎麼滿街都是中國食物啊= =」為標題表示，從海底撈、魔芋爽開始，現在路上隨處可見「螺獅粉、酸菜魚、串串、肉夾饃」等食物，尤其身邊一堆朋友超愛吃酸菜魚，「大排長龍也甘願！」

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不僅如此，原PO逛夜市時，也發現攤販賣起抖音會出現的食物，「怎麼那麼多中國菜入侵啊？」如今連寧夏夜市舉辦科目三舞蹈比賽，讓原PO爆反感「真的有夠瞎= =，中國是要舞統台灣了嗎？滿街中國菜跟抖音歌看了真的很煩躁...大家怎麼看？」

▲▼新樂街夜市攤商販售螺獅粉、魔芋爽等陸製產品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新樂街夜市日前有攤商販售魔芋爽。（圖／記者許宥孺翻攝）

文章曝光後，網友認為美食無國界，「料理還好吧，也有滿街的日式料理啊，科目三就真的很低X了」、「連食物也可扯政治？專制國嗎吃什麼都要管，好吃不就好了」、「台灣本來就很多異國料理好嗎？你路上看到都噴一遍好了」、「好幾年前跳小蘋果，怎麼那時候沒舞統台灣？」「好吃的東西不分國界，像我騎車10分鐘就路過三家麥當勞，我們是不是也被美國文化入侵？」「日本拉麵、韓國炸雞也到處開，台灣飲食文化很多元」。

還有網友實際舉例，「料理還好吧，以前台灣就有北京烤鴨、廣東粥之類的中國菜了啊，既然大家都照吃了，那為什麼螺獅粉、肉夾饃不行？」「妳吃過的大部分料理，例如：宮保雞丁、糖醋肉、螞蟻上樹、臭豆腐、佛跳牆、蔥油餅、東坡肉、滷味、蚵嗲、潤餅、肉羹、水餃饅頭小籠包...一大堆全部都是來自中國的料理嗎？熱炒店、喜宴上的菜更是數不勝數，有時間可以去看看『中國八大菜系』增加一下知識，不然妳的疑惑『台灣現在怎麼滿街中國食物』這句會讓人感覺有些坐井觀天」。

▼大陸海底撈服務生跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

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