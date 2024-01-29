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大陸 大陸焦點 特派現場

「摜蛋遊戲」成中國金融圈社交密碼　上海成立協會

▲▼撲克牌,卡牌,玩牌,洗牌,鬼牌。（圖／翻攝自pixabay）

▲中國商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／中央社

中國商界這兩年流行玩撲克牌「摜蛋」遊戲，甚至有媒體形容這是投資界「向上社交」的重要能力。上海市27日成立摜蛋運動協會，就是由東方財富董事長其實擔任第一屆理事會會長。

上海市安徽商會公眾號消息，1月27日上午，上海市摜蛋運動協會第一屆會員大會第一次會議在上海市棋牌運動管理中心召開。除了其實被選為第一屆理事會會長，其餘如副會長、監事長、秘書長皆為各公司的董事長或執行董事。

據報導，其實在東方財富的的持股比例為19.31%，按東方財富目前的市值計算，其身家達到了人民幣401.7億元（約新台幣1767億元）。

綜合每日經濟新聞及澎湃新聞報導，「摜蛋」遊戲發源於江蘇淮安，尤以安徽和江蘇最為流行，去年以來迅速從江蘇走紅到全國，從體制內官員流行到投資圈，目前全中國有1.4億人玩此遊戲。2022年底，競技摜蛋被納入第5屆全國智力運動會表演項目。

「摜蛋」撲克牌遊戲在中國商界高層及相關的官員之間流行，標誌了外資減少投入中國後，中國投資圈「國產化」的趨勢。報導引述投資人說，以前是「德州撲克+紅酒」，現在則進入了「摜蛋+茅台酒」的時代。

投資圈人士說，摜蛋是一種「向上溝通」的新工具，輸贏不重要，重要的是透過摜蛋快速打開局面。

摜蛋的社交屬性在金融圈特別受歡迎。上海安徽商會秘書處負責人譚潔敏曾在受訪時說，商會裡一些老闆有時不太願意參加社交活動，但如果組織摜蛋遊戲，他們可以在現場坐上一天。

去年8月，路透社報導指出，摜蛋遊戲的熱潮正逐漸席捲中國各地的企業界，部分原因是中國與最大貿易夥伴美國關係日益緊張，導致外資來源受限。一名遊說政府注資半導體、國防相關計畫的楊姓投資銀行家表示：「官員們都愛玩這遊戲，所以我們就陪著一起玩。」

根據美國金融分析網站PitchBook.com的數據，美國對中風險投資總額已從2021年的329億美元，大幅下降至2022年的97億美元。

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