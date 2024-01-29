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「過年去哪玩」親戚吵成一團！他怒退群組GG了　兩派吵翻

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友無奈表示，為了過年的出遊行程，親戚們吵成一團，讓正趕報告的他心煩意亂，氣得直接退出群組，沒想到此舉讓長輩們咋舌，事後更害父親被訓斥。

「退家庭群組有很嚴重嗎？」網友在匿名公社心累表示，最近為了過年要去哪裡玩，爺爺奶奶、爸媽、伯父伯母、大姑小姑等，全吵成一團，後來連姐姐的婚宴日期、餐廳也被拿來說嘴；而他當時忙著趕專題報告，一氣之下便退出群組。

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他苦笑直呼，其實退完不到5秒，就覺得後腦勺有點涼涼的，「我姊說我退群後大概10分鐘都沒人敢講話，是伯母開第一槍，問我媽我是什麼意思，然後就又吵了起來。我媽後來也跑來房間問我幹嘛退群？怕吵關通知就好，但我當時沒想這麼多，又因為報告卡住，整個就很崩潰。」

▲▼營養師教過年吃不胖秘技。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

更令他傻眼的是，隔天原PO父親回婆家，被爺爺奶奶很嚴厲地訓斥了一番，「聽我媽形容，真的是立正站好聽訓的那種，我只是晚輩、孫子輩而已，退個家庭群有必要搞成這樣嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「早就退了，ㄧ來不會有人去管，二來誰也管不到我」、「家族群組就是一個亂源」、「妯娌關係真的很煩人」、「我退出好幾年了」、「不要隨便加入群組，這是鐵律」。

不過，也有不少人直呼，「遺產不分你們家，你說嚴不嚴重？」「家族有發錢的話，是該忍耐一下」、「趕快加回去關掉通知」、「跟阿公阿嬤道歉，說功課壓力大」、「退家庭群確實不太好，長輩容易走心，你可以選擇安靜模式」。

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