分析／柯建銘連罵黃國昌　游錫堃要民眾黨支持還有戲唱嗎？

▲游錫堃（左）與韓國瑜（右）明天將分別拜會民眾黨團。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國會龍頭之爭結果將於本周四揭曉，國民黨推出「韓江配」應戰，民進黨擬推薦「游昌配」爭取連任，由於藍綠席次均未過半，8席民眾黨立委投票意向將左右選舉結果。對此，爭取議長之位的韓國瑜、游錫堃明（29）將分別拜會白營，但值此關鍵時刻前夕，民進黨團總召柯建銘今（28）卻再度高聲批判民眾黨準立委黃國昌「拾人牙慧」、「司馬昭之心」。「綠白合」看似機會渺茫，民進黨還有機會拿下院長寶座嗎？

民眾黨上周正式邀請藍綠正副院長候選人至民眾黨團閉門會議，遭外界批評「8席當80席」，但韓國瑜、游錫堃仍展現誠意，願在周一親自拜會。民進黨團當時也罕見地發出文字聲明表示，將尊重未來所推出的候選人，尋求所有立法委員支持的意願。

實際上，游錫堃4年前競選國會議長時，民進黨單獨過半，他依舊在開議前拜會藍綠兩黨黨鞭、民眾黨主席柯文哲、時代力量黨團尋求支持，時任立委邱顯智就當眾提出修法建立國會調查權、聽證權等制度，游則表達「個人意見」稱，贊成時力所提主張，對未來如何整合國會職權，各黨團要溝通面對。

今年民眾黨團面對立法院長選舉，向藍綠兩大黨「出考題」，要求對修法建立「國會聽證調查」制度、強化「人事同意權審查」與「立委利益迴避規範」，以及立法院經費使用公開透明等議題表態。黃國昌今天更「加碼」提出「單一召委制」的主張，引發柯建銘抨擊是為明助國民黨，黃國昌也發長文回嗆，雙方隔空交火，似已沒有「綠白合」的合作空間，若國民黨立委無人跑票，「游昌配」勝出機會渺茫。

回顧前總統陳水扁執政時期，第五屆、第六屆國會也是沒有任何一個政黨單獨取得過半席次，泛藍陣營佔據優勢地位，由國民黨籍的王金平擔任議長，當時在野陣營經常杯葛政府提出的預算案和法律案，也屢屢抵制司法院大法官、監察委員等人事同意權案。

不過，在法案部分，這兩屆「朝小野大」的國會並非毫無建樹，第5屆通過471個議案，第6屆通過393個議案。本屆民進黨掌握51席次，可在各委員會穩定產生1席召委，至少在法案審查方面稍有保障，且在2016年國會改革後，立法院長的角色隨著議事透明化出現質變，個人掌握大權的時代已結束，各黨黨鞭角色更加重要，而綠營目前的立場很清楚：議長選舉是單一個案，與未來議題合作的可能性不衝突。