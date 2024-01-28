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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘揭黃國昌「司馬昭之心」　拋單一召委目的：明助國民黨

▲▼林志潔、柯建銘、羅秉成。（圖／記者陳凱力攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者陳凱力攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨準立委黃國昌今（28）拋出國會改革新主張，要將現行兩席委員會召委改為「單一召委制度」，對此，民進黨團總召柯建銘回應，此舉是為了明助國民黨，司馬昭之心，路人皆知；實際上立法院不可能贏者全拿，讓兩大黨各擁一席召委對國會生態平衡最好。

柯建銘今天下午受訪說，這又是畫錯線、拾人牙慧，2016年民進黨提出有關於國會改革的黨版，裡面各種情況都有，也提到了單一國會（應是指單一召委制度），當時前立委林濁水是黨內對國會改革最用心的人，林認為應該師法美國，不過，這點自己與前院長王金平都持保留意見。

柯建銘表示，台灣的政治和國外不一樣，朝野在立法院裡面不可能「贏者全拿」，2008年民進黨剩下27席的時候，完全沒有召委，很清楚國會必須有個平衡，也就是讓兩大黨都有一席召委，這是對國會生態平衡最好的狀況。

柯建銘直言，黃國昌此時拋出這樣的議題，不外乎是因為召委是由委員會委員來選舉的，目的是「明助國民黨」，讓國民黨掌控所有的議事程序，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委，「司馬昭之心，路人皆知」。他說，國會改革是很漫長的路，已經走了30年，應該面對台灣現實的政治環境和民意，「所以在單一召委，事實上是不可行的」。

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