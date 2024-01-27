泰人妻遭棄屍池塘！老公自首後「案情大逆轉」　5真兇曝光震驚全國

▲泰國男子因不敵輿論壓力自首殺妻，但其實兇手另有其人。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

泰國日前傳出殺妻謀殺案，一名男子向警方自首並坦承是自己殺了妻子，警方隨後在犯案現場發現行兇工具，因此直接將男子逮捕。怎知調閱監視器查看才知道，真正的兇手竟是5名少年，震驚全國。

根據泰媒報導，泰國沙繳府一名疑似犯下殺妻案的男子到警局自首犯案，被警方帶到案發現場時他臉上透露出不捨妻子離去的哀傷神情，但同時又坦承已將妻子棄屍於池塘中，連同犯案工具的椅子也丟進去，警方隨後也確實在池塘裡找到椅子。

據悉，該名死者為47歲患有身心障礙的蛙姐，平時常常有酗酒行為，當地居民也都認識她，雖然蛙姐精神異常且時常在路上流浪，但透過附近居民證實，蛙姐從未傷害過任何人。

犯案男子與蛙姐為夫妻關係，正當警方認為證據確鑿，認定該男子就是殺人兇手時，泰國媒體卻從監視器畫面中得知驚人真相，案件並不單純。

根據畫面顯示，自首男子當晚騎腳踏車並從十字路口準備回家，數小時後受害的蛙姐也出現在同處，但是與丈夫反方向，2人很明顯不在同個地點。時間來到當天凌晨1點52分，畫面中突然出現2輛電動車，車上5人全是未成年少年，年齡為13至16歲，而5人看見蛙姐後就開始挑釁、欺負她。

5名少年還想動手傷害蛙姐，更想將人直接帶走，不過蛙姐期間數次想掙脫，逃跑時還被5人追趕，直到最後一次被抓上車時不慎從車上摔下，蛙姐頭部還撞到地板導致昏過去，結果幾名少年以為對方已經死了，就將她直接丟到水裡。

事後5名少年疑似想要毀跡滅證，因此就勤奮清洗車輛，想將車上的證據洗刷乾淨，結果這些畫面被監視器拍得一清二楚，後來警方便將5人全數逮捕，其中一位少年的父親甚至是警察高官。

據悉，自首的丈夫坦承自己並未受人委託，犯案過程也是他亂說的，真相其實是因為當地許多居民發現蛙姐過世後，指責男子是他打死的，而他為了讓謠言停止，才決定一肩扛下殺人犯的罪名。不過警方在未求證下就將男子逮捕，也成了泰國警方的最大烏龍事件。

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