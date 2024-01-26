2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員江和樹接獲民眾傳來一段公園驚險影片，1名小男生雙手緊抓旋轉鞦韆，由另1名小男生卯足勁拉動，讓鞦韆上的同伴360度騰空旋轉，速度快到鞦韆上的小男孩整個身體幾乎和地面平行，拍攝者直呼危險，不過在場大人似乎習以為常，並未出言制止。對此，市政府表示，現場早已竪立告示牌，請家長、使用者正當使用，否則將危害自身及他人安全。

有民眾昨天下午4點多在大里區金城公園拍下驚險影片，2名小男生利用旋轉鞦韆的離心力作用，1人雙手緊抓鞦韆，另1人用力拉動，拉了好幾圈後，自己也跳上坐在旋轉鞦韆上，但未抓牢，人跌落地面，還好沒事。

▲▼小屁孩不當玩旋轉鞦韆，360度騰空飛舞嚇出冷汗。（圖／台中市議員江和樹提供，下同）

江和樹獲報後，質疑該遊具的使用安全性，擔心可能造成危害，要求市府改善。

建設局說明，此項遊具名稱為「三人旋轉設備」，6-12歲為原則，可三人同時使用，正確方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已竪立告示牌，若民眾未依正確方式使用，除可能造成自己受傷外，也會危及公園內其他民眾，日後將就旋轉鞦韆擺盪範圍研議增加警示。