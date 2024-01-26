不是感冒！果農發高燒病危　竟是感染性心內膜炎還化膿

▲醫師王愛軍（左）發現患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題，轉診至彰基。（示意圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名68歲陳姓果農因發燒就診，本以為感冒，近日他又高燒40度，伴隨寒顫、低血壓等狀況，並感到食慾喪失及全身無力，有嚴重敗血症的跡象，隨時有休克的風險，經彰基醫院詳細看診，被發現其心臟有異常雜音，進一步檢出罹患致死率近四成的感染性心內膜炎，幸好在進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術後，症狀獲得控制。

陳姓果農去年底因發燒誤以為感冒，肝膽腸胃科醫師王愛軍發現病人有糖尿病和高血壓病史，近兩日突發高燒40度、寒顫、低血壓、食慾喪失和全身無力，經過詳細看診，竟發現心跳聲中藏有詭異線索，要求病人趕快前往彰基醫學中心看診。

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▲患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題。（圖／彰基提供）

陳姓果農抵達急診室的情況非常異常，可能是吃了退燒藥，因此，病人當時來急診雖無發燒，生命徵象穩定，卻顯現出冷汗淋漓、濕冷的詭異狀態，初步檢查顯示嚴重敗血症的跡象，隨時有休克的風險，同時伴隨著心肌酵素升高，表示心臟正處於缺氧狀態。

陳姓果農旋即被宣告病危，送入加護病房。在馬拉松式的照護下，緊急心臟超音波檢查揭示二尖瓣的嚴重閉鎖不全，血液培養不到8小時就長出金黃色葡萄球菌，顯示心臟深受感染，讓醫療團隊震驚不已。彰基心臟外科主任醫師陳映澄緊急會診後，決定進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術。

▲王愛軍醫師。（圖／彰基提供）

陳映澄主任表示，在患者心臟瓣膜的深處發現化膿和細菌贅生物。手術成功，如同一場惡夢初醒，病人不僅在一天後順利拔管，更在短短一週內轉入普通病房，經過完整的抗生素治療後，一個月後出院回歸正常生活。

彰基指出，感染性心內膜炎是罕見致命的嚴重疾病，每年每10萬人中僅3到10例，若未治療致死率會高達40％， 90％的病人就像感冒一樣，發燒、肌肉痠痛、食慾降低，但此疾病不緊急治療會進展成為心臟衰竭、心臟瓣膜結構損壞和血管栓塞、脾臟功能缺損等併發症而致死，盡早診斷和有效的治療相當重要。