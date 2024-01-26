　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是感冒！果農發高燒病危　竟是感染性心內膜炎還化膿

▲診所醫師王愛軍（左）發現患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題，轉診至彰基。（示意圖／彰基提供）

▲醫師王愛軍（左）發現患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題，轉診至彰基。（示意圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名68歲陳姓果農因發燒就診，本以為感冒，近日他又高燒40度，伴隨寒顫、低血壓等狀況，並感到食慾喪失及全身無力，有嚴重敗血症的跡象，隨時有休克的風險，經彰基醫院詳細看診，被發現其心臟有異常雜音，進一步檢出罹患致死率近四成的感染性心內膜炎，幸好在進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術後，症狀獲得控制。

陳姓果農去年底因發燒誤以為感冒，肝膽腸胃科醫師王愛軍發現病人有糖尿病和高血壓病史，近兩日突發高燒40度、寒顫、低血壓、食慾喪失和全身無力，經過詳細看診，竟發現心跳聲中藏有詭異線索，要求病人趕快前往彰基醫學中心看診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲診所醫師王愛軍（左）發現患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題，轉診至彰基。（示意圖／彰基提供）

▲患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題。（圖／彰基提供）

陳姓果農抵達急診室的情況非常異常，可能是吃了退燒藥，因此，病人當時來急診雖無發燒，生命徵象穩定，卻顯現出冷汗淋漓、濕冷的詭異狀態，初步檢查顯示嚴重敗血症的跡象，隨時有休克的風險，同時伴隨著心肌酵素升高，表示心臟正處於缺氧狀態。

陳姓果農旋即被宣告病危，送入加護病房。在馬拉松式的照護下，緊急心臟超音波檢查揭示二尖瓣的嚴重閉鎖不全，血液培養不到8小時就長出金黃色葡萄球菌，顯示心臟深受感染，讓醫療團隊震驚不已。彰基心臟外科主任醫師陳映澄緊急會診後，決定進行微創二尖瓣人工瓣膜置換術。

▲診所醫師王愛軍（左）發現患者心臟有明顯雜音，可能有內膜炎造成的問題，轉診至彰基。（示意圖／彰基提供）

▲王愛軍醫師。（圖／彰基提供）

陳映澄主任表示，在患者心臟瓣膜的深處發現化膿和細菌贅生物。手術成功，如同一場惡夢初醒，病人不僅在一天後順利拔管，更在短短一週內轉入普通病房，經過完整的抗生素治療後，一個月後出院回歸正常生活。

彰基指出，感染性心內膜炎是罕見致命的嚴重疾病，每年每10萬人中僅3到10例，若未治療致死率會高達40％， 90％的病人就像感冒一樣，發燒、肌肉痠痛、食慾降低，但此疾病不緊急治療會進展成為心臟衰竭、心臟瓣膜結構損壞和血管栓塞、脾臟功能缺損等併發症而致死，盡早診斷和有效的治療相當重要。

ET快訊
LINE Pay暴漲126%！　鄉民喊「1人1股」參戰
快訊／日月潭10警包圍狂吼！　他坐賓士頭手伸窗外
郵局經理遭砍傷畫面曝！　白領染鮮血
胡瓜依偎丁柔安　呼籲江大成跟熊霓應該出面
快訊／日月潭落網！　男開賓士搶劫、放火燒郵局
「新冠開始大流行了」　門診急診一堆！網驚：這幾天狂咳
快訊／放火燒郵局！　開賓士逃離畫面曝
快訊／民眾黨邀藍綠來報告　民進黨團回應了
快訊／丟汽油彈搶郵局！　歹徒特徵曝光
4天內刮中「2個100萬」　桃園男發了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是感冒！果農發高燒病危　竟是感染性心內膜炎還化膿

三班護病比出爐！工會憂地區醫院負擔重　公會喊津貼不應只給夜班

店員狂逼買2件內衣…偷挪用優惠「說出去就下面爛掉」！結局爽爆

持開山刀丟汽油彈搶郵局！歹徒特徵曝光　目擊者曝「開車逃逸」

「新冠開始大流行了」　門診急診一堆！網驚：這幾天狂咳　

加州最夯手搖飲「竟是台灣品牌」！她曝排隊人潮：取餐等45分鐘

協進會建議修法「捐款私校可100%抵稅」　潘文忠：盼新國會支持

春節機位已賣完！長榮機師喊罷工　品保協會示警：簽轉相當困難

好市多「1餅乾」被一箱箱搬！她試吃曝驚人口感　內行揭隱藏吃法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

不是感冒！果農發高燒病危　竟是感染性心內膜炎還化膿

三班護病比出爐！工會憂地區醫院負擔重　公會喊津貼不應只給夜班

店員狂逼買2件內衣…偷挪用優惠「說出去就下面爛掉」！結局爽爆

持開山刀丟汽油彈搶郵局！歹徒特徵曝光　目擊者曝「開車逃逸」

「新冠開始大流行了」　門診急診一堆！網驚：這幾天狂咳　

加州最夯手搖飲「竟是台灣品牌」！她曝排隊人潮：取餐等45分鐘

協進會建議修法「捐款私校可100%抵稅」　潘文忠：盼新國會支持

春節機位已賣完！長榮機師喊罷工　品保協會示警：簽轉相當困難

好市多「1餅乾」被一箱箱搬！她試吃曝驚人口感　內行揭隱藏吃法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

找爸撒嬌惹到貓醋桶！　歐告慘被「超派喵拳」嚇出表情包：救狗喔

台積電漲2元收644　台股小跌8點來到17995點

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼　他坐賓士頭手伸窗外

蘇文鈺／台灣紀錄片入圍奧斯卡　看見台灣的良善與底氣

今年首檔國泰航空買一送一快閃登場　可樂旅遊加碼大Fun送

男飆車闖紅燈拒檢狂逃「路口撞車翻覆」　車上抄出毒品慘了

南韓美女議員遇襲「腦震盪」　15歲兇嫌身分曝！曾拿甩炮丟同學

爸爸花20年存60斤「陳皮」！給女兒做嫁妝　她感動：是傳家之寶

郵局經理就醫畫面曝！遭砍傷「白領染鮮血」　疼痛頻搓揉左肩

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

7成↑怨飛日機票「貴死」　他曝：考慮坐船

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

更多熱門

相關新聞

急性心腦血管疾病頻傳！醫示警出現「4症狀」別拖

急性心腦血管疾病頻傳！醫示警出現「4症狀」別拖

近日遇到冬季最強寒流，部分區域甚至可能面臨攝氏5度以下的極低溫，由於氣溫驟降是心腦血管疾病好發時期，醫師也提醒，特別是患有「三高、心血管疾病患者及長者們」，務必格外注意保暖，一旦出現「胸悶（痛）、呼吸困難、噁心或頭暈」等症狀，應立即就醫治療。

起床猝死風險高！掀棉被後「4件事」一定要做　醫示警了

起床猝死風險高！掀棉被後「4件事」一定要做　醫示警了

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

內行人跑步看「最大心率」！各年齡層「達標數值」曝光

內行人跑步看「最大心率」！各年齡層「達標數值」曝光

投完票還有1事記得做！　心臟醫揭研究：心肌梗塞發生率增42%

投完票還有1事記得做！　心臟醫揭研究：心肌梗塞發生率增42%

關鍵字：

彰基心臟高燒內膜炎

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面