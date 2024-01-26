傳美國安顧問將在與王毅會談　商討紅海局勢

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

「華爾街日報」報導，美國官員表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將飛往泰國，與中國外交部長王毅討論葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊紅海航運情事。

報導指出，美國總統拜登政府的官員曾表示，以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）開戰以後，美方曾要求北京傳達別讓衝突擴大的訊息給伊朗。

這些官員說北京傳了話，但美方不清楚中伊溝通的確切要點。美國稱伊朗供應青年運動武器、資金和其他支援。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前被問及，中國是否就青年運動攻擊紅海商船和其他船隻一事施壓，柯比回答說，美國希望看到北京這樣做。

他在媒體簡報會上表示：「中國對德黑蘭有影響力，對伊朗有影響力，他們有能力與伊朗領導人對話，而我們不行。」

「因此我們反覆表示：我們樂見中國扮演有建設性的角色、運用影響力，以及我們知道他們擁有的管道，來試圖協助遏止武器和彈藥流向青年運動。」

英國「金融時報」（Financial Times）也報導，蘇利文未來幾天將在泰國與王毅私下會面，這將是拜登去年11月在美國舊金山與中國國家主席習近平會面以來，蘇利文與王毅的第一次會面。

美中官員去年重啟旨在緩和彼此緊張的高層接觸。在此之前，兩國因為對於台灣地位等議題的看法分歧，以及中國偵察氣球飄過美國上空，導致雙邊關係落入1979年建交以來的低谷。

金融時報指出，蘇利文與王毅這次會議是在賴清德贏得台灣總統大選後舉行。目前台灣依舊是美中之間最有爭議的議題之一，美國曾對中國在台灣周邊獨斷進行軍事活動表達擔憂，也在密切關注中國如何處理賴清德就職前的局勢。