陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

▲ 潔柔在年會上宣布發1.3億元人民幣獎金。（圖／翻攝自界面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節將近，上班族最期待的年終獎金成為關注焦點。在大陸，「中山一公司給員工發1.3億元（人民幣，下同，約新台幣5.6億元）年終獎」的話題衝上熱搜。據悉，該公司為大陸紙業巨頭中順潔柔，在如今「降本增效」和裁員的大環境下，如此霸氣出手令大批網友大呼好羨慕。

據《界面新聞》報導，中順潔柔日前在廣東中山舉行2023年年度會議，會上宣布，春節前公司將預計發放1.3億元的年終獎金，包括年終獎金、合伙人獎金、董事長獎和內部評優等針對員工發起的激勵計劃；2023年公司銷售和生產條線基層員工收入增幅10%。

據中順潔柔發布的2023財年前三季度顯示，該公司營收按年增長11.60%至68.23億元，歸母淨利潤按年減少39.74%至1.65億元，相當於中順潔柔拿出2023年前三季度利潤的近八成，來當作員工獎勵。

近年來，中順潔柔在營銷上與「霸總」形象深度綁定，譬如免費為員工子女開辦暑期興趣班；去年5月為鼓勵員工買入自家公司股票，大老闆承諾，虧損全部算他的，若有收益則歸員工個人所有。

報導指出，中順潔柔這幾年來採取的是「人海銷售策略」。財報顯示，公司員工總人數從2019年的6044人，增加到2021年的7040人；這段時期，銷售人員增加最多達到398人。截至2022年底，公司員工總人數為6829人，其中生產人員和銷售人員分別為2292人和2816人。

作為一家開拓市場主要依賴銷售的公司，過去多數時候，中順潔柔的銷售費用增速都快於營業收入增速。對銷售人員進行更多薪資方面的激勵，將能提高他們的工作積極性，對現有員工打出了情感牌的同時，也有利於吸納更多人才，還能幫助保持員工結構穩定，方便能夠把管理層的戰略思路快速落地。

不過，依靠銷售費用增加來拉動收入增長的效果，越來越不明顯，同時，越來越貴的用人成本也擠壓了利潤空間。數據顯示，2020年和2021年，中順潔柔人均薪酬分別為10.3萬元和12.2萬元，分別按年增長7.8%和18.1%，但2021年的人均創利卻只有8.25萬元，還不及同年的人均薪酬。

而之所以還要在銷售人員激勵和投入上不遺餘力，背後或許和中順潔柔衝刺百億目標相關。在2020年ESG報告中，中順潔柔提出「推進百億產業新平台」，然而這幾年來它始終跨不進百億關口，且與行業巨頭的差距在拉大。

數據顯示，中順潔柔2020-2022年營收分別為78.26億元、91.50億元、85.70億元，實現歸母淨利潤分別為9.06億元、5.81億元、3.50億元，淨利潤逐年下滑。恆安國際2018年營業收入超過200億元，維達國際2016年已踏進百億門檻。

另外值得關注的是，2021年鄧穎忠、鄧冠彪父子先後辭去中順潔柔董事長及總裁職位，並聘任劉鵬為公司董事長，公司管理層人事震蕩由此爆發。如果說過去三年來，中順潔柔還處於成本端修復及新舊管理團隊磨合的階段。

報導稱，由此來看，2024年或許是劉鵬帶領公司走向百億目標的攻關之年，而員工的年終獎勵則更像是一顆定心丸。