　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

▲▼ 潔柔發年終獎金。（圖／翻攝自界面新聞）

▲ 潔柔在年會上宣布發1.3億元人民幣獎金。（圖／翻攝自界面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節將近，上班族最期待的年終獎金成為關注焦點。在大陸，「中山一公司給員工發1.3億元（人民幣，下同，約新台幣5.6億元）年終獎」的話題衝上熱搜。據悉，該公司為大陸紙業巨頭中順潔柔，在如今「降本增效」和裁員的大環境下，如此霸氣出手令大批網友大呼好羨慕。

據《界面新聞》報導，中順潔柔日前在廣東中山舉行2023年年度會議，會上宣布，春節前公司將預計發放1.3億元的年終獎金，包括年終獎金、合伙人獎金、董事長獎和內部評優等針對員工發起的激勵計劃；2023年公司銷售和生產條線基層員工收入增幅10%。

據中順潔柔發布的2023財年前三季度顯示，該公司營收按年增長11.60%至68.23億元，歸母淨利潤按年減少39.74%至1.65億元，相當於中順潔柔拿出2023年前三季度利潤的近八成，來當作員工獎勵。

近年來，中順潔柔在營銷上與「霸總」形象深度綁定，譬如免費為員工子女開辦暑期興趣班；去年5月為鼓勵員工買入自家公司股票，大老闆承諾，虧損全部算他的，若有收益則歸員工個人所有。

報導指出，中順潔柔這幾年來採取的是「人海銷售策略」。財報顯示，公司員工總人數從2019年的6044人，增加到2021年的7040人；這段時期，銷售人員增加最多達到398人。截至2022年底，公司員工總人數為6829人，其中生產人員和銷售人員分別為2292人和2816人。

作為一家開拓市場主要依賴銷售的公司，過去多數時候，中順潔柔的銷售費用增速都快於營業收入增速。對銷售人員進行更多薪資方面的激勵，將能提高他們的工作積極性，對現有員工打出了情感牌的同時，也有利於吸納更多人才，還能幫助保持員工結構穩定，方便能夠把管理層的戰略思路快速落地。

不過，依靠銷售費用增加來拉動收入增長的效果，越來越不明顯，同時，越來越貴的用人成本也擠壓了利潤空間。數據顯示，2020年和2021年，中順潔柔人均薪酬分別為10.3萬元和12.2萬元，分別按年增長7.8%和18.1%，但2021年的人均創利卻只有8.25萬元，還不及同年的人均薪酬。

而之所以還要在銷售人員激勵和投入上不遺餘力，背後或許和中順潔柔衝刺百億目標相關。在2020年ESG報告中，中順潔柔提出「推進百億產業新平台」，然而這幾年來它始終跨不進百億關口，且與行業巨頭的差距在拉大。

數據顯示，中順潔柔2020-2022年營收分別為78.26億元、91.50億元、85.70億元，實現歸母淨利潤分別為9.06億元、5.81億元、3.50億元，淨利潤逐年下滑。恆安國際2018年營業收入超過200億元，維達國際2016年已踏進百億門檻。

另外值得關注的是，2021年鄧穎忠、鄧冠彪父子先後辭去中順潔柔董事長及總裁職位，並聘任劉鵬為公司董事長，公司管理層人事震蕩由此爆發。如果說過去三年來，中順潔柔還處於成本端修復及新舊管理團隊磨合的階段。

報導稱，由此來看，2024年或許是劉鵬帶領公司走向百億目標的攻關之年，而員工的年終獎勵則更像是一顆定心丸。

ET快訊
小籃球員爆衝突！　家長怒了「板凳清空」
快訊／大火母子雙亡！　留4歲幼女急救搶命
酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金
口罩悶死嬰無法器捐！台大醫曝2原因　家長期盼落空
快訊／10縣市非常寒冷！　低溫跌破10度
快訊／國1北追撞事故！　嚴重紫爆…回堵7K
快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！　幸運門市曝光
台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

維修工「性侵小六女童」竟判無罪！　檢方挖出更黑暗罪狀

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

放話寧願坐BMW哭！拜金女星閃婚「半年遭家暴7次」　尪騙光她積蓄

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

維修工「性侵小六女童」竟判無罪！　檢方挖出更黑暗罪狀

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

放話寧願坐BMW哭！拜金女星閃婚「半年遭家暴7次」　尪騙光她積蓄

張立東《營業中》動作慢遭罵！　浩子吐真實心聲：覺得自己好多了

台灣網壇天后奇蹟！　謝淑薇將力拚澳網「同屆」大滿貫雙冠

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

中租-KY自結去年全年獲利250億元　賺逾1.5個股本

Klook公布2024旅遊新趨勢！7成台灣人出國花更多錢在體驗　樂園最夯

台維斯盃資格賽中華主場大戰法國　精銳進出力拚進軍小組賽

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月陸續開幕明年底全到位

女星剝爛指甲被質疑虐孩反怒：我沒有生病！入戲網友大喊「好噁快送醫」

用虱目魚改編Despacito

大陸熱門新聞

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

拜金女星閃婚半年遭家暴7次　遭尪騙光積蓄

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

最美主播踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領

少年疑不滿父母嘮叨！氣憤「跳窗」

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

江西火災39死　多為補習班學生

沒勇氣輕生！他拿磚頭砸死人求判死刑

更多熱門

相關新聞

逼媳婦「年終獎金一半」孝敬她：兒子都變妳的人

逼媳婦「年終獎金一半」孝敬她：兒子都變妳的人

農曆新年即將到來，通常年前公司都會發放年終獎金，慰勞員工一年來的辛苦。就有一名婆婆抱怨表示，只是叫媳婦把年終獎金拿一半來孝敬她，但不知道為什麼每個人都罵她，讓她覺得很困惑、忿忿不平。

中醫集團豪砸4千萬！500員工飛京阪辦尾牙

中醫集團豪砸4千萬！500員工飛京阪辦尾牙

長庚醫院「年終5個月」加碼2.5萬元紅包

長庚醫院「年終5個月」加碼2.5萬元紅包

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

關鍵字：

年終獎金年終獎

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／7-11開出2張千萬發票！

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面