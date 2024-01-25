快訊／城中城大火奪46命！主嫌黃格格無期徒刑定讞

▲高雄城中城大火嫌犯黃格格（右二）無期徒刑定讞。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳銘峯、陳韻如／台北報導

高雄城中城大樓2021年10月14日一場惡火，造成46與43傷悲劇。一二審均依法判主嫌黃格格無期徒刑，全案上訴到最高院，稍早結果出爐，最高院駁回上訴，黃格格遭判無期徒刑定讞。

回顧案情，黃格格2021年10月14日因對郭姓男友不滿，而想破壞郭的家具，並將未完全熄滅的淨香粉末放置在沙發座墊上，任憑其起火燃燒，最後火勢一發不可收拾，造成城中城內46名住戶來不及逃，不幸葬身火窟。

檢方調查發現，黃格格個性剛烈，且控制慾極強，還嗜酒成性，經常失控砸毀門窗玻璃，事後更傳訊給男友，「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」，檢方因此認定，黃女是故意將淨香粉末倒在沙發上，進而釀成大火悲劇。

▲城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一審法官認為，放火罪的法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑，在量刑的考量上，考量災情如此嚴重，雖然也與城中城大樓本身安全設備的不足有關，但黃格格只因為感情因素，想要破壞當時男友的家具，就在故意的情形下燒燬了家具並延燒到整棟城中城大樓，是一切的起因，這個行為造成46名被害人罹難，家屬因為被告的犯罪深感痛苦，因此量處最高度的無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴二審，二審法官認為，原判決認黃格格放火燒燬現供人使用住宅罪雖有間接故意，但認為她無殺害城中城大樓住戶動機，此部分僅論過失致死罪，混淆間接故意與有認識之過失，應予撤銷，但仍維持無期徒刑，褫奪公權終身。

對於判決結果，死者家屬相當不滿，全案因此再度上訴，而稍早最高院審結，法官駁回上訴，黃格格遭判無期徒刑，全案定讞。