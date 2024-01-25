禁不分區雙重黨籍！民眾黨8不分區立委達共識　黃珊珊：依規定辦理

▲黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前秘書長謝立功日前踢爆，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊擁有雙重黨籍，意即除了民眾黨籍以外，還未退出親民黨；據了解，民眾黨25日上午與8名不分區立委溝通，並達成「不能擁有雙重黨籍」共識。對此，黃珊珊25日受訪時表示，就依照規定辦理。

民眾黨主席柯文哲創立民眾黨時，由於採取「柔性政黨」路線，所以允許雙重黨籍；但2021年修改內規，禁止黨內一定層級以上的幹部擁有雙重黨籍，但立委、候選人一直處於模糊空間。謝立功日前踢爆，黃珊珊仍保有親民黨、民眾黨雙重黨籍，當時民眾黨出面力挺黃珊珊，表示民眾黨本來就允許雙重黨籍。

據了解，今日為民眾黨中評會例行會議，並找來8名不分區立委與中評會委員認識，討論到最近時事議題時，針對「雙重黨籍」部分，因為民眾黨地方組織法，規定地方區主任以上的黨公職人員均單一黨籍，會中認為既然地方組織有此規範，黨中央還沒有，便與8名委員做意見交換，看能否遵照此精神做單一黨籍處理，而在場8名委員皆表達同意。

而目前民眾黨不分區立委當中，還擁有雙重黨籍身份的人，除了具有親民黨黨籍的黃珊珊以外，過去身為「台灣新住民黨」黨主席的麥玉珍，也被認為還有雙重黨籍。

針對該項共識，民眾黨發言人李頂立回應，民眾黨對於委員提名、擔任黨職，目前尚無針對雙重黨籍的規範，但為了避免相關爭議，未來不排除用更高的標準做要求；未來若該議案正式通過後，民眾黨也會與受到影響的委員們做溝通處理。

黃珊珊接受《東森新媒體ETtoday》電訪時僅說，「就按照程序辦理」，意即未來將退出親民黨。麥玉珍接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也說，自己早就把新住民黨的任務交給副主席，並於2023年12月31日進行黨主席改選，且新住民黨黨章也不允許重要幹部雙重黨籍，謝謝外界關心。