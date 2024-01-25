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大陸 大陸焦點 特派現場

江西店鋪「地下1樓裝修」爆39死惡火！　2年輕妹逃出被燻到烏黑

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西新余24日發生死亡火災，共有39人不幸罹難，當中多為補習班學生。現場影片顯示，有年輕人爬窗逃生，還有2名女生幸運從火場逃出，全身被燻得黢黑。另外，有幾名學生因逃課去買衣服逃過一劫，但目睹同學們遭遇惡火，在現場崩潰哭泣。

▼ 幸運逃過一劫的兩名女生。（圖／翻攝自青蜂俠）

▲▼ 江西火災。（圖／翻攝自青蜂俠）

綜合陸媒報導，24日下午3時30分許，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店鋪地下一層發生火災，現場救援已於當日晚間8時50分結束，造成39人遇難，9人受傷，其中8人傷情平穩，另1人正在搶救。

經初步查明，該樓地下一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，因火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，而二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生和住宿旅客。

對面商店老闆向《南方週末》表示，事發後幾分鐘，他一抬眼，就看到對面二樓有人跳下來了，「警察在下面鋪了床墊，消防沒到的時候就先救了幾個人」。

▼ 民眾爬窗逃生。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 江西火災。（圖／翻攝自秒拍）

另一位目擊者張雲（化名）說，煙最大的時候，大家在外面看得到裡面全黑，裡面的人把窗戶打爛，「一打爛窗戶，爛的地方是滿管子冒黑煙，我們都嗆得受不了，就有人嘔吐。」

張雲於下午4時30分左右，看見幾個學生趕到現場，哭著稱有同學在培訓班裡面，「警察問他們是誰，他們說他們逃課買衣服去了」。

現場畫面顯示，還有兩名擁有棕色頭髮的年輕女生，幸運逃出火場後蹲在街上，臉、衣服、鞋子等都被燻得炭黑，雙眼滿是驚魂未定。

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