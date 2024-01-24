訕笑身障惹眾怒！他挖出綠營酸吳斯懷「買口香糖一包多少錢？」

▲2020年國民黨團攻占立法院議場現場，吳斯懷腰椎開刀，坐輪椅現身。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安評論台灣選舉，除了嘲諷是一場秀以外，還在言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），引發綠營支持者炸鍋。不過，前議員謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋也挖出，不少綠營支持者都曾嘲諷因手術而坐輪椅的國民黨立委吳斯懷，質疑根本是雙重標準。

國民黨團在2020年6月因不滿總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，20多名藍營立委佔領立法院，而當時吳斯懷因腰椎開刀無法走路，因此由同僚及工作人員推著輪椅來到立院並抬進議場，不過此畫面也被綠營人士大做文章，甚至製作哽圖嘲諷，在網路瘋傳。

▲謝克洋挖出綠營人士嘲諷吳斯懷畫面。（圖／翻攝自謝克洋、吳斯懷臉書，下同）

謝克洋24日在臉書表示，時至今日，依然可以輕易在網路上找到穿著「Team台灣」的綠營支持者當時在網路嘲諷吳斯懷的言論，而如今陳俊翰被王志安訕笑，「這群人會氣噗噗地全部跳起來，就只是因為你們在乎的民進黨被嘲諷，如此而已。」

實際查看吳斯懷臉書，果然有不少網友在當時貼文留言狠酸「要不要買口香糖」、「吹個冷氣腿就動不了了，真的厲害」、「睡飽了坐輪椅來應付嗎」、「輪椅坐好坐滿，不要一時衝動站起來，別露餡」、「大家站著你還敢坐著啊？」、「我要買口香糖」、「我想要買口香糖，請問一包多少錢？」