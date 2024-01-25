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賀瓏前女友發聲：只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀） 

▲王志安訕笑身障人士，引發網友熱議。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，讓許多贊助商紛紛「跳車」切割，事後王志安、製作人霍金、助理主持人Albee也親上火線道歉。對此，《夜夜秀》主持人賀瓏的前女友龍龍也PO出過去的表演片段說，「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」。

龍龍24日深夜在個人粉專「龍龍的沒梗人生」PO出過去表演的片段，內容提及她剛開始講脫口秀爆紅，被許多人說「因為她是女生，所以才會爆紅」、「女生在台上講笑話，不好笑都60分起跳」，讓她一度很難過。

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▲▼賀瓏前女友發聲：只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過。（圖／翻攝龍龍的沒梗人生）

▲賀瓏的前女友龍龍PO出2019年的表演片段。（圖／翻攝龍龍的沒梗人生）

影片中，龍龍表示她回家思考後突然想開，「不對啊，是你們這些廢物怎麼不厲害一點啊，只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過一點，好不好？跟我前男友一樣」，語畢立刻引起台下歡呼。

龍龍將這段2019年的表演片段PO出後表示，只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」，並在文末標記「前男友」、「分手分的好」等。

只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過 我早就說過了呢 —— 演出｜2019 09 龍龍個人秀Ep2 人生好難之愛呀真麻煩 #standup #comedy #前男友 #分手分的好 #單口喜劇 #脫口秀 #龍龍脫口秀 #厭世少女 #人生好難之愛呀真麻煩 #龍龍的沒梗人生

龍龍的沒梗人生發佈於 2024年1月24日 星期三

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