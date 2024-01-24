《夜夜秀》涉歧視引眾怒　贊助商yoxi道歉：撤下片段、中止合作

▲王志安訕笑身障人士，引發輿論批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者李姿慧／台北報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀中國媒體人王志安評論台灣選舉，王志安訕笑身障者，暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發輿論批評，不少人更到贊助廠商臉書留言撻伐。贊助商yoxi今聲明道歉，並向製作單位表達抗議，宣布將撤下置入片段並中止相關合作。

贊助商yoxi今發出聲明，指近日yoxi商業置入《賀瓏夜夜秀》節目，同期嘉賓的不妥言論不代表yoxi立場，並與品牌長期以來所關注、堅持的理念嚴重抵觸。因爲本次商業合作造成用戶的擔憂與失望，yoxi深感抱歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

yoxi強調，這次與賀瓏夜夜秀的合作屬於一次性、單一節目橋段的置入，有鑒於yoxi無法事先得知非置入橋段的任何訊息，十分遺憾助長歧視觀點的散播。於播出後，yoxi 對此亦向製作單位表達抗議，除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作，同時要求採取適當措施並關切後續行動。

yoxi表示，過去yoxi一直致力推動「移動公益幸福行動」，為各地弱勢族群提供包含遠地就醫病童家庭、弱勢兒少就學、脆弱家庭安置、社工特殊勤務出勤等。基於品牌長期對於社會人道議題的關注與堅持，往後yoxi定會更加審慎挑選商業合作對象，以確保價值觀相契合。

yoxi最後聲明，在未來，也會堅持並持續為全台各地為「行」所困的人都能享有高品質的暖心接駁。