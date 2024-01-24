23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領　知情人：她爸說不要

▲小莫的抖音帳號 。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸23歲的網紅「巨人小莫」因230公分的身高走紅，然而她近日不幸病逝。知情人士表示，小莫死因是流感引發的併發症，「聽說她爸骨灰都沒要。」當地殯儀館證實，小莫家人確實不要骨灰，但涉及死者隱私，不便透露更多資訊。

23歲的小莫來自邵陽新寧縣，在抖音擁有14.8萬粉絲。她在介紹中寫道，「我叫小莫，來自湖南邵陽，現在身高2.3米，是個普通農村女孩，小時候做過一次手術，導致眼睛看東西模糊，也就是這個原因讓我變成了殘疾人。」

據《上游新聞》報導，小莫最新一條影片是於1月10日發出，此後再無更新。一名知情博主19日在抖音表示，很遺憾小莫永遠離開了，並PO出與小莫的聊天記錄，「那天她說，很開心，這是第一次有人為她過生日。她穿上我們為她訂製的外套，是她最喜歡的顏色……還有很多未來得及為她做的事情。」

▲▼ 小莫擁有230公分的身高 。（圖／翻攝自抖音）

該博主早前發布的影片顯示，他們一行人為小莫送去了訂製的衣服，大家一起唱生日歌，祝她生日快樂。小莫開心表示，「第一次過了一個像樣的生日，感謝朋友們的陪伴和支持，讓我的生活變得更加精彩。」

關於小莫的離世，該名博主表示，是流感引發的併發症，「聽說她爸骨灰都沒要。」邵陽當地殯儀館證實，小莫的確是在他們這裡進行火化，其骨灰家裡人不要了；因涉及逝者隱私，不便透露更多。

小莫同村村民表示，小莫身體不是很好，父親常年在外地，主要由奶奶照顧，曾因身高找不到合適的鞋子穿而苦惱。

該村民指出，小莫成了網紅後，不少關心她的朋友、粉絲經常給她送東西，譬如衣服、床鋪等；小莫去世後，家裡人好像沒辦葬禮，也還沒有去領骨灰，「她父親就是說不要了。」

相關人士表示，小莫去世後，關於其骨灰領取一事，因為其有家人，村裡包括村委會小組成員都曾找到她父親溝通過，勸他去將女兒骨灰領回來，但她父親沒去，「說不要了，我們也沒辦法。」

對此，新寧縣婦聯指出，小莫生前和她的奶奶享受低保和殘疾人補貼，小莫的確於1月16日去世，已經火化。

當地殘聯稱，小莫有巨人症，因為眼睛視力問題，辦理有殘疾證，至於家人未領取其骨灰，殘聯目前還未掌握，「會不會是因為風俗？我們會進行溝通協調。」