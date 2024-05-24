男女假冒記者闖立院「藍委門前放菊花」被抓包反嗆：別再為難我

記者鄒鎮宇／綜合報導

兩名男女23日下午5時許假冒記者身分進入立法院研究大樓，刻意在國民黨委員研究室門口前擺放黃色菊花及字卡，被發現後不斷辯解，甚至反嗆「不要再為難我了」。最後，這對男女在民進黨立委沈柏洋的助理說情下離開。

國民黨立委廖偉翔23日發文表示，這對男女形跡鬼祟，四處發送與近日陳抗訴求相似的「我要求點名投票」白色傳單，送的也不是太陽花，而是祭奠用的黃色菊花，不知其意欲為何。

當管理人員上前錄影蒐證並詢問身分時，女方始終不敢露臉，以手上的紙板遮住臉，先聲稱自己是公報處職員，又改口為媒體底下的直播助理。期間，有立院的人出面釐清男女身分，但因聲音較大，反而被嗆「你在大聲什麼啦」。

女子面對冒充身分的質問，大聲地回「好，我東西收回來，不接受我就收回來，但是請不要再問我其他的個人問題」、「我沒有冒充別人的身分，請問妳是誰」、「我沒有騙警察！」

▲一對男女假冒記者闖入立法院內。（圖／翻攝廖偉翔臉書）



廖偉翔表示，這對男女的行徑令人傻眼，而最終沈柏洋的助理卻說「只要請他們離開就好」，不讓其他人進行查證，顯見是在對其行為縱容包庇，更對立院的駐警造成困擾，可能導致員警受到懲處。

廖偉翔說，陳情抗議是民主的價值，但是民進黨委員在議場內偷表決卡、搶奪文件等「類犯罪行為」很可能已經對支持者產生示範作用，「如果今天潛入立法院的不肖人士，放的不是菊花而是其他危險物品，不只對國民黨委員造成潛在威脅，也同時對民進黨、民眾黨甚至在立院工作的議事同仁造成危險」。

最後，廖偉翔表示，他認為民進黨應該呼籲支持者保持理性，避免做出過激的犯罪行為，否則整場陳抗活動將瀕臨失序，民進黨更需要為此負最大責任。