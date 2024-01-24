快訊／訕笑身障者爆圍剿！　王志安道歉了

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。對此，王志安今（24）日下午在社群平台上發文表示，願意向陳俊翰道歉，「但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾。」

王志安稍早前於Ｘ平台發文表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪。」

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針對影片爭議，《賀瓏夜夜秀》製作人「霍金」在YouTubeu影片底下道歉「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉」。主持人賀瓏則仍未道歉。