　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／訕笑身障者爆圍剿！　王志安道歉了

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。對此，王志安今（24）日下午在社群平台上發文表示，願意向陳俊翰道歉，「但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾。」

王志安稍早前於Ｘ平台發文表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對影片爭議，《賀瓏夜夜秀》製作人「霍金」在YouTubeu影片底下道歉「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉」。主持人賀瓏則仍未道歉。

ET快訊
快訊／謝淑薇4連勝！挺進澳網混雙冠軍戰　刷新個人最佳紀錄
快訊／嬰兒戴口罩悶死！　公托負責人回應了
《夜夜秀》訕笑罕病律師！「百靈果被燒到」臉書急回180字
快訊／16：00全台警報響！　災防告警測試
國民黨連7年沒年終！　發言人不忍了
竹科驚見45m「蜈蚣拖車」　一路龜行！上班族哀嚎
主播霸凌畫面被拍！　古彩彥水晶球、電腦、高跟鞋和毛衣全遭殃
一年兵逃不了割草、刺槍術、踢正步！　首梯「陸軍2226梯」明
獨／王志安慘了！　「明確違反法規」決定開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

長到40歲「台人沒去過花蓮」　他也+1：都去過日本了

追蹤IG網美「老婆懷疑出軌」吵離婚　媽媽也不挺！他愣：做錯什麼

快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試

宜蘭傳藝打造親子共讀咖啡店！40組插座、兒童遊戲區上百繪本

阿嬤整天碎念！常與過世親人聊天　竟是換看護難適應...罹譫妄症

「台中市十大伴手禮」揭牌　市府祝店家業績倍增

高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

不辦尾牙「老闆闊氣給5000元」　董娘大刀砍價！員工崩潰

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

長到40歲「台人沒去過花蓮」　他也+1：都去過日本了

追蹤IG網美「老婆懷疑出軌」吵離婚　媽媽也不挺！他愣：做錯什麼

快訊／16：00全台警報大響！　災防告警測試

宜蘭傳藝打造親子共讀咖啡店！40組插座、兒童遊戲區上百繪本

阿嬤整天碎念！常與過世親人聊天　竟是換看護難適應...罹譫妄症

「台中市十大伴手禮」揭牌　市府祝店家業績倍增

高麗菜不是韓國來的！菜販揭身世之謎：台灣國語變成「勾勒菜」

不辦尾牙「老闆闊氣給5000元」　董娘大刀砍價！員工崩潰

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

台東警督察長+慈濟靜思精舍師兄姐　關山分局慰勤送祝福

小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

柑甜過好年！古坑公所首度跨界與北港朝天宮行銷茂谷柑

家政婦打掃7個月「暗記保險箱密碼」　搬走超大1Kg金塊...偷光現金

台東縣政府一級主管小幅調整　媒體人接交觀處長

為台灣民主奉獻超過半世紀　民進黨駐美主任彭光理要退休了

多架波音737 MAX 9「艙門螺栓鬆動」！　阿拉斯加航空CEO怒了

寒流來襲！　南消一隊提醒民眾使用燃氣爐具通風防中毒

好慘！世界健身-KY掛牌首日差點跌停　中籤戶每張現賠近1.2萬

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

生活熱門新聞

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

2024年「6生肖」健康運最差！有血光之災

《賀瓏夜夜秀》被抵制！　台大醫拒看「噁心節目」

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

即／合歡山下雪了！積雪約4cm變銀白世界

快訊／今早4.6度入冬最冷一天　「冰凍番薯」完成率90%

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

更多熱門

相關新聞

《全明星》比利倒讚開罵《夜夜秀》

《全明星》比利倒讚開罵《夜夜秀》

脫口秀節秀節目《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安諷刺及模仿身心障礙者的言行，引發輿論圍剿，除了知名導演葉天倫開炮，曾參與過《全明星運動會》的比利透過IG發表看法，難過寫下：「什麼樣的人格，會開身障人士那樣的玩笑。」

王志安上節目訕笑身障律師　黃揚明：恐被認定「非法工作」

王志安上節目訕笑身障律師　黃揚明：恐被認定「非法工作」

衛福部轟《夜夜秀》只顧流量：應注意社會底線

衛福部轟《夜夜秀》只顧流量：應注意社會底線

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

關鍵字：

賀瓏夜夜秀賀瓏夜夜秀王志安

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面