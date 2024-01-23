苗栗高鐵特區車禍！自小客搶快衝路口　金龜車被撞凹「輪胎離地」

▲苗栗後龍鎮高鐵六路與新東路口發生2車碰撞車禍，疑似紅綠燈號轉換時搶快釀禍，2車駕駛受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮高鐵特區今(23日)上午發生2部自小客車路口碰撞意外，一部自小客疑似燈號轉換時搶快、闖紅燈，在高鐵六路與新東路口撞擊另一部自小客車，所幸2車駕駛傷勢並無大礙，雙方駕駛經檢測酒測值為零，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警分局新港派出所今天上午8點接獲報案，後龍鎮高鐵六路旁，發生自小客車碰撞事故，員警獲報到場發現兩輛自小客車卡在路旁動彈不得，其中一部深藍色自小客車衝到路邊駁坎，左側車門凹陷，駕駛從右側車門脫困，身體多處擦挫傷，由救護車送醫。

警方調查，61歲的邱姓女子駕駛銀色自小客車沿後龍鎮新東路由東向西行駛，行經事故路口疑似闖越紅燈，撞擊由北往南行駛，由33歲鄭男所駕駛的深藍色自小客車，2車碰撞後藍色自小客車衝向路邊角落，撞擊的力道使左側車門凹陷，銀色自小客車車頭凹損，並滑行至路旁動彈不得，所幸2名駕駛意識清醒並無大礙，藍色自小客車駕駛由救護車送醫，銀色自小客車駕駛邱女自行就醫，經檢測酒測值雙方均未酒後駕車，詳細肇事原因及肇事責任仍待釐清。

竹南警分局提醒民眾，車輛行經路口時，如遇前方號誌轉換為黃燈而不及通過，應注意後方來車後煞停，而路口號誌尚未轉換為綠燈時，仍應待燈號變換再起駛，以避免造成碰撞事故。