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大陸 大陸焦點 特派現場

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲台海局勢緊張。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

我駐美代表俞大㵢近日接受美國媒體訪問，強調台灣人民選擇民主的生活方式，未來台美將加強安全合作，維持台海現狀。對此，中國大陸駐美使館22日回應，「中國14億人民期盼國家統一的真誠願望和堅定意志，才是真正的、最大的民主。」

中國大陸駐美使館發文表示，台灣問題不是民主問題，而是事關中國主權和領土完整的問題，「要說『民主』，中國14億人民期盼國家統一的真誠願望和堅定意志，才是真正的、最大的民主。」

陸駐美使館指出，「台獨」是一條走不通的「絕路」，只會把台灣民眾帶進災難的深淵。「台獨」勢力打著「民主」的幌子煽動兩岸對立對抗，為「謀獨」挑釁尋找藉口，掩飾其分裂國家的險惡用心，注定以失敗告終。

▲▼會場周圍同樣聚集大批手持五星旗的中國人聲援習近平。（圖／路透）

陸駐美使館強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。這才是台灣的真正『現況』。台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一、也必然統一的大勢。」

陸駐美使館說，事實充分證明，「台獨」分離主義分子及其勾連的外部勢力是導致近年兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定的根源，民進黨黨綱第一條，就是「建立主權獨立自主的『台灣共和國』」。

陸駐美使館還說，誰想搞「台獨」，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。誰要違反一個中國原則，就是乾涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

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