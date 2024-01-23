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奧客「訂年菜不付錢」還要賒帳！　遭拒惱羞公審：沒人情味

▲▼花蓮衛生局提醒，市售年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，無形增加身體負擔。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲年夜菜示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

農曆新年將近，現代預購年菜相當盛行，不過有一位商家遇到奧客，不僅不願預付菜錢，還要求賒帳，被拒絕後還罵人，貼文引起網友討論。

販售年菜的網友在「匿名公社」發文指出，自家在市場擺攤販售熱食已經將近10年，每年都會販售真空包裝年菜。但最近遇到一位奧客，先用套交情的方式跟爸媽攀談，後來就要殺價佔便宜。

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網友表示，對方訂年菜都是昂貴的菜色，最近要預收款項，沒想到對方就百般推托，最近甚至還要求要賒帳。網友說，因為沒有賒帳的習慣拒絕對方，沒想到對方就惱羞成怒說「故意要讓她在兒子媳婦和孫子前面丟臉」，在現場一直罵。最後是路人看不下去出言仗義，奧客才邊走邊罵「沒人情沒道義。」

網友說，事後發現奧客在臉書發文公審他們，甚至號召大家一起抵制，原PO傻眼「常常來佔便宜都沒跟她計較了，還好意思想公審我們？我是不知道她常說在志工界打滾多年，多有人脈多有地位是多厲害，但貪便宜這點我相信她是真的很厲害啦！」

此文引起許多網友討論，留言「其實現在觀眾吃瓜的都沒那麼笨，不用因為幾篇沒什麼意義的評論就上心」、「少一個奧客可以多活幾年」、「不用在意這種不是客人的生物。」

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