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台電自建最大儲能場　龍潭超高壓變電所60MW儲能系統啟用

▲台電自建最大儲能場，龍潭儲能系統啟用

▲台電總經理王耀庭主持龍潭儲能系統啟用。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司22日於龍潭超高壓變電所、舉行「龍潭儲能系統」啟用典禮。台電總經理王耀庭表示，台電聯手東元電機與全球最大儲能系統整合商Fluence等組成國際團隊，於龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃，使用超過1萬個鋰電池模組，並搭配變壓器、功率調節系統等設備，總儲電量高達8萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電。

▲台電自建最大儲能場，龍潭儲能系統啟用

台電說明，電力供需變化多端，台電不只是要隨時調度電力讓發電大於用電，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是日落時太陽光電減少等多元情況變化即時因應，維持電網頻率，才能確保電力穩定，而儲能因具快速反應與電能移轉特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。

▲台電自建最大儲能場，龍潭儲能系統啟用

▲台電強化電網穩固，龍潭超高壓變電所60MW儲能系統啟用。(圖／記者楊淑媛攝)

台電指出，龍潭儲能平時可調節電網系統頻率，提升供電穩定性；當遭遇突發電力事件時，除既有水力機組可快速於10分鐘內啟動，儲能系統甚至可再快上千倍，0.4秒即刻救援。龍潭儲能在安全層面取得國際儲能規範IEC 62933及IEC 62443-3-3雙重認證，通過儲能建置、運轉維護及資通訊安全等各面向層層把關。

▲台電自建最大儲能場，龍潭儲能系統啟用

此外，龍潭儲能櫃總計安裝超過600個煙霧、溫度與氣體感測器，24小時監控儲能設施運轉情形，確保系統穩定運作。如遇突發事故亦可藉由儲能櫃內的氣體滅火系統與貨櫃外連接50噸水箱的水霧消防設施雙管齊下，第一時間排除狀況。

台電近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，除自建儲能，亦將整合電力交易平台匯聚民間資源達1000MW目標，另500MW則為民間業者結合光電設置儲能。

▲台電自建最大儲能場，龍潭儲能系統啟用

▲龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃。（圖／台電桃園區處提供）

東元電機表示，台電龍潭儲能系統是全台自建最大的儲能場，也是台灣淨零轉型中的重要里程碑，東元團隊如期如質完成本案，展現了東元在大型儲能和風能系統建置方面的實力，與攜手合作國際儲能大廠的豐富經驗，更重要的是，東元與台電的共同目標都是以台灣電網的安全、穩定為第一要務。

龍潭儲能系統佔地達0.66公頃、配備25個貨櫃、裝置容量60MW/80MWh、總儲電量達80MWh，這相當於近8千戶家庭一整天的用電量，佔台電自建儲能容量的37.5%。包括：台電總經理王耀庭、桃園區處處長黃志榮、台電公司蕭勝任副總經理、台電公司發言人蔡志孟副總經理、東元電機葉耀仁特助等人士出席活動。

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