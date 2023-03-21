台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談　預先做好用電自主管理　

▲台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區營業處21日舉辦大用戶座談會，邀請了桃園市金屬、鋼鐵、塑膠業及集團企業等近百家「節電潛力用戶」與會，說明台電公司今年1月1日正式實施的「新尖離峰時間電價」，並針對不同行業說明移轉用電時間的各種方式，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期，預先做好用電自主管理。

台電桃園區處處長黃志榮表示，為提升對用電大戶的服務品質，桃園區處每年均會舉辦大用戶座談會，今年由於「新尖離峰時間電價」已在1月1日正式實施，故特別針對具有最大節電、節費的潛力用戶，召開此次的說明會，並提供專業貼心的「桌邊專員服務」，讓用戶瞭解台電的各項需量反應負載管理措施及新尖離峰時間電價，選用最適合自身的負載管理措施，配合新尖離峰時間電價節電，得到實質的電費折扣。

▲說明會中，並提供專業貼心的「桌邊專員服務」。（圖／台電桃園區處提供）

其次，台電更希望藉由這樣與業者面對面交流溝通，聽取用戶的意見，讓業界了解台電目前正在推動的各項能源政策及措施，共創台電與用戶雙贏的局面。座談會中，台電介紹並分析新尖離峰時間電價的移轉方式，更透過已實際執行成效顯著的案例，向與會廠商說明，如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式來移轉用電時間，達到節省電費！

台電表示，因應太陽光電再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已經從以往大家所認知的白天（中午時段）移至晚上（傍晚4點至晚間10點），故自112年1月1日起實施新尖離峰時間電價，台電希望透過座談會，讓用戶對新時間帶及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電，用戶「在對的時間用電」減少電費最有感，也對抑低尖峰負載有所助益。各位廠商或是用戶，對於「新尖離峰時間電價」有任何問題，均可洽「台電1911客服專線」或台電各區營業處、服務所專人解說服務。