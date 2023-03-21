　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談　預先做好用電自主管理　

▲台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談

▲台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區營業處21日舉辦大用戶座談會，邀請了桃園市金屬、鋼鐵、塑膠業及集團企業等近百家「節電潛力用戶」與會，說明台電公司今年1月1日正式實施的「新尖離峰時間電價」，並針對不同行業說明移轉用電時間的各種方式，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期，預先做好用電自主管理。

台電桃園區處處長黃志榮表示，為提升對用電大戶的服務品質，桃園區處每年均會舉辦大用戶座談會，今年由於「新尖離峰時間電價」已在1月1日正式實施，故特別針對具有最大節電、節費的潛力用戶，召開此次的說明會，並提供專業貼心的「桌邊專員服務」，讓用戶瞭解台電的各項需量反應負載管理措施及新尖離峰時間電價，選用最適合自身的負載管理措施，配合新尖離峰時間電價節電，得到實質的電費折扣。

▲台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談

▲說明會中，並提供專業貼心的「桌邊專員服務」。（圖／台電桃園區處提供）

其次，台電更希望藉由這樣與業者面對面交流溝通，聽取用戶的意見，讓業界了解台電目前正在推動的各項能源政策及措施，共創台電與用戶雙贏的局面。座談會中，台電介紹並分析新尖離峰時間電價的移轉方式，更透過已實際執行成效顯著的案例，向與會廠商說明，如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式來移轉用電時間，達到節省電費！

台電表示，因應太陽光電再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已經從以往大家所認知的白天（中午時段）移至晚上（傍晚4點至晚間10點），故自112年1月1日起實施新尖離峰時間電價，台電希望透過座談會，讓用戶對新時間帶及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電，用戶「在對的時間用電」減少電費最有感，也對抑低尖峰負載有所助益。各位廠商或是用戶，對於「新尖離峰時間電價」有任何問題，均可洽「台電1911客服專線」或台電各區營業處、服務所專人解說服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「台中大停水」大學宿舍不供洗澡　小學生上廁所臭了再沖水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023桃園彩色海芋季4／1展開　「綺芋」為主題詮釋5種相遇

桃園市議會第三屆首次定期大會21日開幕　邱奕勝籲市府加速重大建設

台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談　預先做好用電自主管理　

獨／兩女攀登馬崙山12小時　體力不支求援

「台中大停水」中興大學宿舍不供洗澡　小學生上廁所臭了再沖水

八軍團官兵見義勇為　遇突發車禍協助救人扶傷好暖心

嘉義縣社會局推兒童教育發展帳戶　助弱勢家庭培養儲蓄習慣

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

民進黨區域立委提名初選登記　南投縣議員蔡銘軒搶頭香

桃竹一期稻作整田作業完成　石門水庫將減少供灌水量

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

告訴工程師男友自己懷孕　他設計網站跟女友說掰掰

2023桃園彩色海芋季4／1展開　「綺芋」為主題詮釋5種相遇

桃園市議會第三屆首次定期大會21日開幕　邱奕勝籲市府加速重大建設

台電桃園區處邀「節電潛力用戶」座談　預先做好用電自主管理　

獨／兩女攀登馬崙山12小時　體力不支求援

「台中大停水」中興大學宿舍不供洗澡　小學生上廁所臭了再沖水

八軍團官兵見義勇為　遇突發車禍協助救人扶傷好暖心

嘉義縣社會局推兒童教育發展帳戶　助弱勢家庭培養儲蓄習慣

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

民進黨區域立委提名初選登記　南投縣議員蔡銘軒搶頭香

桃竹一期稻作整田作業完成　石門水庫將減少供灌水量

汐止街頭驚見CM11戰車「狂冒黑煙」　陸軍六軍團回應了

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

3M全球2023科學狀態指數公開　曝台灣人相比世界「更相信科學」

萌汪見大狗「躺下自保」　還沒碰到就翻身投降！

地方熱門新聞

7萬噸現代東京輪撞碼頭　高雄港將求償

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

美福大火撤罰桃園前環保局長反擊　市府重批

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

國民黨2024桃園立委初選　3/22-24領表登記

伊斯蘭教齋戒月3/23起　桃園勞動局籲雇主尊重

八軍團官兵見義勇為

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

獨／兩女攀馬崙山12小時　體力不支求援

陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公展30日

北港高中繁星放榜！57%錄取國立+醫學大學

更多熱門

相關新聞

台電桃園區處發起捐血　同時宣導節電

台電桃園區處發起捐血　同時宣導節電

台電桃園區營業處與捐血中心合作，11日於區處入口設置一日捐血站，區處長黃志榮除鼓勵員工及民眾響應捐血活動，也挽袖加入捐血行列，平日就定期捐血的台電同仁李茂隆表示，為了提供優質血液助人、救人，平時會格外注重自身健康，養成良好的生活習慣。

台電桃園區處處長　黃志榮、楊顯輝交接

台電桃園區處處長　黃志榮、楊顯輝交接

台電桃園區處東區巡修大樓　落成啟用

台電桃園區處東區巡修大樓　落成啟用

清明假期返鄉出遊　3招節電報你知

清明假期返鄉出遊　3招節電報你知

入夏颱風多　台電桃園區處加強防範

入夏颱風多　台電桃園區處加強防範

關鍵字：

台電桃園區處節電潛力用戶黃志榮處長

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

吳姍儒生了！　曬母子同框照

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面