怒飆「我要50顆蛋」！高雄超派姐深夜道歉了　老闆：她其實不派

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區一家健康便當推出200元加入會員送50顆溏心蛋活動，回購1個便當就送1顆溏心蛋，以後還可享會員價。不過一名女子對活動認知不同，日前對店家大吼「我要50顆蛋」登上媒體版面。女子昨日晚間發文，稱因當天工作小狀況，加上肚子餓才情緒不佳，向被她嚇到的客人道歉。林姓老闆則表示，「超派姐其實不派」，也體貼的說「人難免有情緒」。

「餐飲難做，客人超派！」店家日前於網路po出監視器畫面，當時一名女子於店內用餐，表明自己是會員，希望外帶5顆溏心蛋回家做菜，不過店家活動是「回購一個便當送一顆蛋」，因此告知無法配合，沒想到女子火氣上來，和店員爭執一個小時，飆罵是員工教育不足還把問題推到她頭上。店員則表示願意退會員費，不過女子仍要求「我要的是50顆蛋」，不然就要求退店家菜單上50顆蛋的錢，也就是1000元。

▲女子要求一次領50顆蛋，不然店家就要退她1000元。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

女子強調，她是因為送50顆蛋才加入會員，質疑店家拒絕一次送她50顆蛋是毀約，應加價賠償她，最後還給店員2條路選擇，「一個，讓我蛋領完；一個，你外面定價蛋多少，蛋價格給我，兩個方式，沒有第三條路！」雙方遲遲無法達成共識，店家打電話報警，員警到場進行協調，但店家最後仍然妥協，破例讓女子無條件領蛋回家做菜，才結束這場鬧劇。

事件登上媒體版面後，昨日女子臨時註冊臉書帳號，公開發文向店家和當天被她嚇到的客人道歉，她表示，當天工作上有點小狀況導致情緒不佳，加上肚子也非常餓，想著趁午休趕快去吃飯，順便帶小菜回家。

▲女子與店家爭執一小時。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

女子說，第一次去店裡加入會員時，有確認過是否需要隨餐才能領取，當時店員告知不用；第二次內用有領到5顆溏心蛋，而這2次都沒有聽到店員說一定要隨餐才可以領蛋。第三次，也就是發生口角那天，店長告知都是要隨餐才送溏心蛋，所以無法讓她領取。

女子表示，當初她加入會員時，並沒有說明這項規定，第二次領取時也未告知。店長則說是之前的店員沒有說清楚規則，上次誤領是特例，不能當作慣例，當下她認為是店家更改活動規則，而當時她真的非常餓，只想吃飯完趕快回去午休，所以脾氣就上來。

▲警方到場協調，最後店家仍送出50顆蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

至於不給50顆蛋，就要店家退1000元一事，女子表示，她是按溏心蛋市價算的，也有提出打對折，一顆算10塊，但店長覺得應該按雞蛋的市價4塊算，所以還是退200元。她認為，當下如果離開，那麼下次店長只會說上次有說過必須要隨餐，所以有些急躁，想要當天儘快解決，態度過於強硬。

女子說，剩下的蛋，她不會去領取，並請店長將等值的費用轉為愛心待用餐，希望這件事到此為止，店長很用心、餐點好吃、溏心蛋超好吃，祝福店家生意興隆，最後，再次對當天被她嚇到的客人致歉。

林姓老闆則表示，超派姐其實不派，人難免有情緒工作上的壓力負面情緒等等，吃得健康、身體健康以外，心理也需要傾訴發洩才能健康，其實各行各業大家生活都不容易，多互相包容不要把事情複雜化，總會有雙贏的解決辦法。