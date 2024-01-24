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高雄一家5口命案！2幼子死前做出「最後掙扎」　明將解剖釐清

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短悲劇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市21日發生一起人倫悲劇，一對夫妻疑似不堪經濟壓力，選擇帶著3個孩子走上絕路，警消獲報破門時，一家5口已經明顯死亡。警方勘驗現場，初步未見外力介入跡象，但其中較年長的2個孩子(6歲、7歲)死前疑似做出「最後掙扎」，但仍不幸殞命，相關疑點還有待釐清，全案將於今(24日)上午複驗、明(25日)解剖釐清案情細節。

警方調查，死者袁女(28歲)的同事因上班時間未見其出現，察覺情況有異，因此前往袁女住家尋訪，但卻無人應門，且手機也打不通，經報警破門後，赫見一家5口均已氣絕。據悉，袁女仰躺在地，丈夫陳屍床側，3歲么兒包著尿布倒臥在床上，另外2個孩子(6歲、7歲)一人靠近廁所門(房間後側)、另一人則爬到房門旁(房間前側)，並拿出毛巾摀臉，疑似在做「最後掙扎」，無奈最終仍是斷了氣。

警方勘驗現場，發現較年長的2個孩子死前疑似有掙扎等求生行為，試圖爬向窗戶、獲房門逃生；但詳細細節還有待警方釐清。據悉，檢警今複驗將會釐清5人體內是否酒精、藥物反應，明將解剖進一步釐清死亡時間、死因等細節。

據調查，袁姓女子過去從事精品買賣生意，老公是個上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，每學期學費相當高昂，疑似因此在外負債累累，不堪壓力下才會走上絕路。對於一家5口生活情況，家屬情緒哀戚，不願多談。

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