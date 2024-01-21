國民黨爭國會龍頭起內鬨？　他喊話：朱立倫別讓「門面之戰」失控

▲朱立倫今日澄清，假投票完全是謠言，國民黨堅定支持「韓江配」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院將於2月1日選出正副院長，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣組「韓江配」表態參選，國民黨立委傅崐萁卻也有意爭取，黨內傳出希望進行假投票聲音。對此，國民黨前立委陳學聖21日就在臉書表示，要溝通但不一定要假投票，他也相信黨主席朱立倫不會讓這場「門面之戰」失控。

陳學聖憶起，在他多年立委生涯，唯一有過一次黨內假投票推舉正副院長，就是在1999年，當時李登輝認為時任立法院長劉松藩可能會挺宋楚瑜登大位，所以就扶植副院長王金平轉正，這現在看來，也算是一場小政變。

陳學聖指出，當時負責黨部操盤的是政策會執行長、大黨鞭饒穎奇，他知雙方勢均力敵，但劉松藩支持者多為中南部委員，所以饒穎奇就選擇一天突襲，臨時把大家找到中央黨部假投票，結果中南部立委趕不上來，王金平就取代了劉松藩，饒穎奇也作了副院長；而到了2001年立院改選，也沒經假投票，王金平續任院長，江炳坤出任副院長，饒穎奇退，也沒爭議，之後幾次正副院長推選，也都沒有假投票。

因此，陳學聖表示，「簡單說，不論何種形式，就都是在貫徹黨的意旨」，其他大小黨，也多如此。他強調，而這次立法院正副院長之爭，是2024大選後第一仗，他相信朱立倫不會讓其失控，因為這是國民黨門面之戰。

「不論誰私下欠過誰的情，這時都要放下，而且朱立倫也要幫忙扛下」陳學聖也認為，朱立倫定見已決，明天黨團座談就能見真章了。

針對此事，朱立倫今日強調，假投票完全是謠言，明天召開立委座談會，一定會堅定支持「韓江配」，最後大家一定是團結一致，國民黨一定是清清白白、腳踏實地、團進團出。