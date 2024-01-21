路透：伊朗及真主黨「協助指揮葉門反抗軍」攻擊紅海商船

▲葉門反抗軍「青年運動」持續攻擊紅海商船。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述6名消息人士說法報導，來自伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的指揮官，正在協助指揮及監督葉門反抗軍「青年運動」，針對紅海航運商船發動攻擊，包括提供武器、情報、技術及資金，而這些攻擊表明了德黑蘭當局威脅各國海軍安全的能力。

消息人士們透露，伊朗武裝、培訓並資助青年運動（Houthi），自從去年10月7日爆發加薩戰爭後，更是加大武器供應，包括先進無人機、反艦巡弋飛彈、精準打擊彈道飛彈、中程飛彈等。IRGC指揮官及顧問也提供了基本知識、數據及情報支援，以確認每天通過紅海的數十艘船隻，哪些預計前往以色列，或者據稱和以色列有關。

一名伊朗消息人士說，IRGC高級官員在葉門首都沙那（Sanaa）設立紅海襲擊指揮中心，持續協助青年運動進行關於先進武器的軍事訓練。青年運動上月也派遣一批戰士，前往伊朗中部的IRGC基地接受訓練，熟悉新技術與導彈的使用。

華府上月指出，伊朗深度參與針對紅海航運的行動計劃，其情報對於青年運動來說至關重要。不過，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）多次否認德黑蘭涉入，青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）也否認伊朗或真主黨協助指揮。IRGC及真主黨則未回應置評要求。

1980年代，青年運動以武裝組織的形式出現，反對沙烏地阿拉伯遜尼派信仰在葉門的影響。去年11月開始，他們透過攻擊通行紅海、據稱與以色列有關的商船，藉此表達對哈瑪斯的支持。

不過，青年運動的攻擊不僅影響全球航運，也招致英美的空襲行動，替加薩戰爭開闢新戰場。與此同時，加薩衝突已在黎巴嫩邊境引發以色列與真主黨的衝突，並在伊拉克和敘利亞引發伊朗相關組織對美軍的襲擊。