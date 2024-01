付不出婚禮費用！美男狠揮「沃爾瑪棒球棒」　亂棍打死未婚妻

▲美國一名男子因付不起婚禮費用而殘忍將未婚妻殺害。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國最近流出一段令人震驚的影片,佛州男子奧達姆(Jerry Odum)在審訊中冷血承認,他因為付不起婚禮費用,而用沃爾瑪(Walmart)買來的棒球棒將未婚妻艾奇(Vickie Edge)殘忍殺害。

據《紐約郵報》報導,警方2020年8月在奧達姆和艾奇位於佛州米爾頓(Milton)的客廳地板上發現艾奇的屍體,而在隔天將奧達姆逮捕歸案。奧達姆事後因一級蓄意謀殺罪被判監,不過他冷靜接受審訊的影片遲至4年後的現在才被曝光。

在這段長達40分鐘的影片中,奧達姆坦言他與艾奇在交友軟體認識時就已陷入財務危機,「我基本上就快破產了,但她卻告訴我她想要結婚,然後不斷地跟我提要求,她說她想要一棟房子,我只能說好,但我其實根本沒有錢買房子。」

New video shows oddly calm killer, Jerry Odum, admitting to beating his massage parlor owner fiancée to death two months before their wedding because he could not afford it https://t.co/1IUslOWwxA pic.twitter.com/oAX4I1Qvtv