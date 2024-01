24歲女呼麻後上路！逆向「撞飛警員」囂嗆：我故意要撞這些條子

▲杜拉在逆向行駛後故意衝撞警察。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國在當地17日發生了一起恐怖車禍,24歲女司機杜拉(Sahara Dula)突然在曼哈頓街頭逆向衝撞路邊警員,事後這名司機承認行為屬故意,還聲稱這是對警員的一次「教訓」,而被警方提出告訴,最高可被判監15年。

據《紐約郵報》報導,這起事件發生於曼哈頓上東區東71街附近的公園大道(Park Avenue)。事發當時,警方正在上東區調查一家高檔服裝店發生的搶劫案,並封鎖了部分道路。

下午4時30分,涉事警員發現杜拉將她的黑色Lexus意外開到了對向車道,於是他試圖引領杜拉回到正確車道,但杜拉非但不停車,反而狂踩油門,迎面與警員撞上,造成該名警員摔落汽車引擎蓋後重墜地面。

A BLM activist involved in NYC pro-Palestine protests has been arrested for ramming a car into an NYPD officer on Jan. 17. Sahara Dula was arrested on suspicion of assault with serious physical injury, vehicular assault, reckless endangerment and more. pic.twitter.com/PT3fKXuERd