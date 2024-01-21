2024將暴富　3星座上榜！

▲小孟老師說，巨蟹座在上半年可得到不少工作薪資。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，2024年即將暴富的星座，包括巨蟹座、牡羊座和射手座。



第3名：射手座

2024年將受家庭影響有多筆支出，工作薪水也容易發生意外，所幸有不少合作機會，可讓財務危機得到緩解。

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射手座在上半年有許多積極作為，增加個人形象和自信，改善財務狀況，但投資需更加謹慎，避免太自信而造成損失。下半年工作較有熱忱，合作機會變多，還能因為伴侶得到不少賺錢機會。

第2名：牡羊座

牡羊座在上半年可能透過投資獲利，也能透過學習新技術，或參加商業活動得到不錯的收入，但職業生涯將有重大轉變，收入產生變化。

下半年則可積極理財，投資有機會獲利，且有助於達到財務目標，在職場上的交流順暢，增加得到合約的機會，收入也跟著提高。但要小心借貸問題，可能有財務損失。

第1名：巨蟹座

2024年可能因溝通順利，或從創作領域獲得收入，也會因為旅行、學習、法律問題或人際關係產生支出。

巨蟹座在上半年可得到不少工作薪資，在團體或朋友中有財務上的貴人，但可能因為合作產生資金問題。下半年則專注理財，有機會得到豐厚回報，但要小心衝動投資或觀念不正確，以避免金錢損失。

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