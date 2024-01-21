「有文化的89不會當街K人」鳳梨評Toyz被打：動手還好，白目也不對

▲網紅鳳梨（吳泓逸）。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前LOL冠軍、直播主Toyz劉偉健20日晚間帶著5歲的小女粉絲，到網紅「超哥」的餐廳用餐，卻因口味問題被超哥打到頭破血流。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）也發文表示，「真的不要網路吃嘴…不要整天白目…不然遇到都是早晚的」。

Toyz於20日晚間到超哥開設的日式料理餐廳，邊用餐邊直播；期間，Toyz評論「魚好吃，但醋飯不好吃」，引起一旁的超哥不滿，兩人就口味的主觀跟感受起爭執，隨後Toyz響結帳離開，但被超哥搶先請客，兩人在店門口繼續說話時，超哥突然動手攻擊，大罵髒話打人。

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對此，鳳梨20日深夜也發文說，「我只能說…真的不要網路吃嘴…不要整天白目…不然遇到都是早晚的…以上」，「存好心、說好話、積陰德、不要白目…」。

▲▼鳳梨認為Toyz白目也不對。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）



有網友看完回覆，「打人就是不對，人設崩塌」，鳳梨則回「白目也很不對」；也有人說「就算白目，動手就不對了啊，鼠鼠」，而鳳梨表示，「是嗎。我怎麼覺得還好」。

其中，一名網友留言「你好，請問打人是對的嗎？」鳳梨回說「我哪知道他們怎麼了」，讓該名網友立刻回覆「那你在這叫什麼」。

不久後，鳳梨又發文表示，「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的，身為89文藝復興之父，我想我該表達一些意見，兩邊都有問題，一個是心態有問題，一個是處理方式有問題。超哥跟我一起來讀書，平安喜樂處理白目的人。」

▼鳳梨全文如下。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

