等到了！超商大杯美式「第2杯10元」爽喝　限時4天

▲7-11門市自今（21）日至1月24日推出CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶「同品項第2杯10元」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買！超商自今（21）日起連續4天推出指定咖啡飲品「第2杯10元」優惠，品項有大家最愛喝的大杯美式、大杯熱卡布奇諾以及英式紅茶，趕快把握便宜開喝；另外，超商還有指定咖啡飲品組合價188元，品項有黑糖珍奶、冰燕麥拿鐵、經典冰可可等，最多可省下142元。

7-11門市自今（21）日至1月24日推出CITY系列指定同品項「第2杯10元」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶(冰/熱)。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至1月23日有咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」以及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。

▲本次優惠僅提供線上／門市支付購買，每會元可限購4組，兌換期限至3月31日止。



萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出咖啡優惠，即日起至1月30日止，Hi Café大杯美式（冰／熱）買20送20、Hi Café大杯拿鐵（冰／熱）買20送15，以單杯大杯美式售價45元來算，搭配買20送20優惠，等於單杯下殺只要23元。

▲萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出Hi Café大杯美式買20送20、Hi Café大杯拿鐵買20送15。（圖／萊爾富提供）

不僅如此，即日起至1月30日止，萊爾富門市也推出買3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水（商品以各店庫存情況為主，換完為止），等於民眾只要用40元的親民銅板價，就能快速充飢止餓；另外還有茶碗蒸單件特價35元加10元喝指定飲品、關東煮全品項任4件79折、35元以上的烤地瓜享現折5元等優惠，快趁便宜買。