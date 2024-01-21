Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪！　直播前7字限動曝光

▲Toyz赴派出所做筆錄、提告超哥。（圖／翻攝自instagram／1988.bomb - 蹦闆）



記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主Toyz昨（20日）到YouTuber超哥餐廳用完餐後，起口角遭超哥暴打送醫，超哥則被依現行犯帶回大安警分局。出院後，Toyz前往派出所製作筆錄並提告，警方詢問後今早才會依傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌將「超哥」送辦。

▲Toyz直播前發布臉書限動，「來吃偶像的海鮮」。（圖／翻攝Toyz臉書）



31歲的Toyz劉偉健20日到超哥的日式料理店用餐，飯前在臉書PO了限時動態「來吃偶像的海鮮」並附上直播連結，飯後評論該店「魚好吃，醋飯不好吃」，並在店外與44歲的超哥直播起口角，當場遭超哥暴打頭部爆血，送醫後縫了至少10針。超哥則被警方以現行犯逮捕帶回大安分局。

由於Toyz送醫前未提告，警方原本將依社會秩序維護法裁罰「超哥」，但Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程當中有要致他於死的意圖，因此Toyz出院後前往警局，對超哥及同夥一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，員警立即以準現行犯身分逮捕超哥。

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。