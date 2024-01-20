瑞士議員讚台灣大選再度守護民主　計票作業獲譽「傳統高效」

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

瑞士民主基金會與駐瑞士代表處今天在伯恩舉辦台灣大選後兩岸關係及亞太安全研討會，瑞士國會議員華德爾讚揚大選再度彰顯台灣是守護民主的重要夥伴。

據瑞士代表處新聞稿，聯邦國會友台小組共同主席華德爾（Nicolas Walder）於研討會致詞期盼台瑞關係更上一層樓；伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）也出席表示，瑞士與台灣共享自由民主價值，深信兩國將持續深化交流合作。

親赴台灣觀選的瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）董事考夫曼（Bruno Kaufmann）分享，此次台灣大選備受國際社會關注，各國媒體大幅深入報導台灣選戰、選舉過程及結果，台灣傳統高效的選務計票作業也受到各國讚譽。

▲瑞士國會議員華德爾（Nicolas Walder）13日也在社群平台發文恭賀台灣選出新任總統。（圖／翻攝自X／@WalderNicolas）

大陸委員會副主委梁文傑透過視訊表示，中國在台灣選後發表批判聲明，並引誘諾魯與台灣斷交，加大對台複合式施壓，企圖制約總統當選人賴清德在就職演說對國家定位的論述。

他表示，中國正面臨內部政治及經濟問題，雖現階段升高台海情勢，但應不會對台灣採取冒進作為。

中央研究院歐美所助研究員李語堂則從歷史文獻及現況分析，美國「一中政策」具有三項要素，即堅持和平方式、進行非官方交流及維持台海現狀。美國雖不公開挑戰中方立場，但絕不接受台灣屬於中華人民共和國一部分。他認為，美國在台灣大選後政策不會改變，台美將持續深化交流合作。

全球台灣研究中心（GTI）執行長蕭良其（Russell Hsiao）指出，此次中國以假訊息散播「疑美論」，以經濟制裁台灣農產品，以軍機軍艦騷擾台灣，並拉攏利誘台灣農漁會及宮廟等草根組織，企圖阻止民進黨再度勝選。他強調中國也可能介入其他國家選舉，這些手段值得民主國家共同研究及制定防範措施。

駐瑞士代表黃偉峰總結表示，台灣的自由民主是人民用血汗爭取、努力深化民主的生活方式，中國卻以3D羞辱民主台灣，分別是Deny－否認台灣民主選舉的結果、Delete－刪除有關台灣選舉的關鍵字、Defame－醜化台灣民主成就。他說，面對威權主義的挑戰，台灣將持續與民主夥伴團結一致，確保區域和平穩定及繁榮。