最強寒流來襲！陽明山75%機率下雪　最冷時間點曝光

▲北市府預估陽明山地區有降雪可能。圖為2018年陽明山雪景。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

入冬最強寒流即將影響台灣，陽明山下雪機率高達75%以上。對此，北市交通局表示，依據中央氣象署預估最冷時間點落於1月23日（二）晚間至1月24日（三）清晨，相關交通管制將依中央氣象署宣布時同時啟動，請民眾注意。

北市交通局19日表示，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮行止。

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北市交通局指出，依據中央氣象署預估最冷時間點落於1月23日（二）晚間至1月24日（三）清晨，為提醒用路人預作準備，相關交通管制將依中央氣象署宣布時同時啟動，請民眾注意。

北市交通局提醒，民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈；另外，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。

▼下雪管制圖。（圖／翻攝台北市交通局）

