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社會 社會焦點 保障人權

涉打假球簽賭！SBL「柯神」延押2個月　確定在看守所吃年夜飯

▲▼ 柯旻豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲SBL裕隆球隊涉集體打假球，唯一遭收押球員柯旻豪，因2個月羈押期限將到，日前檢方聲請延押獲准。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆球隊簽賭案總計9名現役球員涉案，其中曾是上賽季MVP的「柯神」柯旻豪，對關鍵案情避重就輕，成唯一遭收押球員，因羈押期限將至，檢方日前已聲請延押獲准，確定柯神得在看守所過年。由於，偵查中羈押只能延押1次，1次期限為2個月，也意味假球案最慢將在2月偵查終結。

前裕隆球員吳季穎去年10月遭爆涉嫌打假球、簽賭，檢警查出他在九州娛樂城註冊會員投注，檢方於10月18日偵訊吳，並依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌，諭令25萬元交保。

士檢去年11月17日指揮刑事局偵四大隊兵分多路，搜索多處，經漏夜偵訊後，依詐欺、賭博及運動彩券發行條例以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平等罪嫌，諭令球員邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸等人30萬元交保，斑霸、李其恩10萬元交保，均限制住居、出境，而柯旻豪則遭羈押。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前裕隆球員顏聞佐，今年1月再度現身地檢署接受複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

疑力拚無罪的柯旻豪因羈押期屆滿，檢方日前已聲請延押，法院審理後，認柯羈押原因及必要性均尚未消滅，仍有繼續羈押必要，裁定延押2個月，確定柯無法與家人團聚，將在看守所過年。

今年一月初，《東森新媒體ETtoday》獨家直擊，球員周暐宸、顏聞佐、陳品銓、黃鈜閔及前助理教練兼「組頭」邱繼緯再度被傳喚現身地檢署，據了解，其餘列為被告都已陸續接受複訊，最快1月底前結案，最慢2月將偵查終結。

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