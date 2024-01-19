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追蹤10年肺結節無異常！低劑量電腦斷層　男幸運揪出零期肺癌

▲病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮有名病患曾自費低劑量電腦斷層（LDCT），發現右上肺有顆0.7公分的毛玻璃結節，10年間兩次X光檢查均無異常，卻在使用LDCT追蹤後，發現原本肺結節已長至1.5公分，確診為第零期的肺癌，所幸經手術切除，預後狀況良好。門諾醫院家醫科醫師林軒毓說，LDCT篩檢比X光影像能找出更小病兆，有助早期發現肺癌。
 
肺癌早期病徵不明顯，胸部X光檢查受限死角，很難發現低於1公分以下腫瘤，為了扭轉肺癌高死亡率劣勢，醫界推LDCT肺癌篩檢，國民健康署也於2022年7月起，將重度吸菸及有肺癌家族史族群，納入公費補助，初期肺癌治癒率高，5年存活率平均可達9成。

▲病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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醫師表示，LDCT篩檢比X光影像能找出更小病兆，有助早期發現肺癌。
 
門諾醫院癌症資源中心針對肺癌防治與篩檢，邀請家醫科醫師林軒毓於恩慈樓門診大廳進行衛教宣導，提及罹患肺癌原因多，包括常見菸害、家族病史、危險環境暴露、空氣汙染以及肺結核、肺阻塞等慢性肺病或本身有其他癌症者；但臨床上也有許多患者無相關因子卻罹癌，甚至出現症狀就醫檢查時已是末期。
 
林軒毓說，每8名癌症新發生人口中，就有1人罹患肺癌，不只常見還危險，而在癌症死亡患者中，每10人有將近2人因肺癌死亡，死亡率在台灣相當高，因此早期診斷、早期治療，能有效提高肺癌存活率，其中LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，1公分以下的病變也能測得到，比X光檢查可提早5至10年發現肺癌。

▲病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

門諾醫院癌症資源中心邀請家醫科醫師林軒毓於恩慈樓門診大廳進行衛教宣導。

醫師說，有名病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌，經手術切除預後良好，因此透過LDCT篩檢並追蹤肺結節大小變化就相當重要。
 
林軒毓說，肺癌初期不明顯，建議民眾若有久咳不癒、容易疲倦、日常易喘以及不明原因體重下降、沒有食慾時就應當心，其中有10％患者無症狀，尤其是女性、小於50歲及沒有吸菸者。呼籲不符合公費篩檢資格但具有肺癌危險因子的人，可自費選擇LDCT篩檢。
 
門諾醫院表示，符合LDCT公費篩檢者，包括具肺癌家族史者及重度吸菸者，可來電（03）8241822預約，或至恩慈樓1樓癌症篩檢櫃台登記，若不符合公費條件，則可至電健檢中心（03）8241224諮詢。

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