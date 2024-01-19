警員槍戰頭中彈！警政委員稱「命大」　署長黃明昭震怒：立即道歉

▲警政委員黃勢清（左）致詞表示，警員頭部中彈命大，引起警政署長黃明昭要求致歉。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署發布高階警官異動17日舉行交接儀式，雲林縣警察局長進行布達，監交的警政署警政委員黃勢清致詞表示，2023年發生雲林縣警匪槍戰，受傷警員林俞宏「命大」，且肯定原任局長「守住負面新聞」，此言一出立即讓基層警員炸鍋，事後警政署長黃明昭出面滅火，除了勸戒黃勢清之外，另外要求新任警局長李建民前往慰問家屬。

雲林縣麥寮鄉在2023年10月21日發生警匪槍戰，警方接獲報案有民眾開車卡在田裡，由警員林俞宏以及2名同事趕往現場處理，但是發現受困的謝姓駕駛是通緝犯身分準備予以逮捕，謝竟然直接開槍反擊想要逃逸，途中雙方駁火互開，但仍造成警員林俞宏頭部中彈，送醫後所幸並沒有大礙，消息在5天後曝光，引起地方居民一陣譁然，居然5天後才知道縣內發生重大刑案。

地方民眾認為，雲林警方想要掩蓋警員查緝案件，卻遭到伏擊的重大疏失，但是直到2024年總統選舉結束後，警政署在15日發布高階警官異動名單，於17日舉辦佈達典禮，其中雲林縣警察局長由原本的局長林故廷，交接給新任局長李建民，並由警政署警政委員黃勢清負責監交，但是黃在監交結束後的致詞卻讓基層炸鍋。

警政委員黃勢清先表示，受傷的員警林俞宏「命大」，並肯定原任局長林故廷公關做得好，「守住負面新聞，5天後才上電視」，此言一出立刻引發基層不滿，警政署長黃明昭得知後，也立刻召見黃勢清，除了當面告誡不可再犯之外，且要求立刻向受傷警員家屬致歉，黃也表達歉意表示「心直口快」。

警政署長黃明昭除了要求黃勢清道歉之外，另外也指派新任雲林縣警察局局長李建民前往慰問家屬，並且安撫基層情緒，並答應家屬協助受傷的員警林俞宏後續調養以及復健事宜，可以讓家屬無後顧之憂，事後警政委員黃勢清的致歉，也獲得林俞宏家屬原諒。