精神病傾向與手指有關？研究：無名指有這「特徵」易心理變態

▲無名指與食指長短與精神病傾向有關，但並非絕對指標。（圖／擷取自《NDTV》）

圖文／CTWANT

通常許多演員在電影裡飾演瘋狂的角色像是小丑和精神病人，一些演員因成功詮釋其特徵，像是魅力、缺乏同理心等特質而受到誇讚。對於一般人來說，要在周遭辨別精神患者是很困難的，然而近期一項加拿大研究指出，可以透過食指與無名指的長短辨認，是否有精神病傾向。

根據《NDTV》報導，參與精神病相關研究的加拿大魁北克研究中心的研究人員聲稱，無名指比食指長的人，更可能有精神變態的傾向，且研究還發現，一個人的精神病傾向可能跟「生命起源」有關。

《精神病學研究雜誌》最近發表了這項由加拿大研究中心的調查，此研究邀請共80名受試者，其中44名受試者被診斷為安非他命濫用症（AUD）和反社會人格（ASPD）部分受試者甚至兩者都有，以及36名健康正常的受試者。

研究人員對受試者的右手進行詳細掃描，並進行多項心理評估，當中包括一項「黑暗三角人格」測驗，評估他們對於自戀、馬基雅維利主義、精神病態的特徵。這些測試的得分越高表示受試者具有更高程度的精神病和反社會特徵。

研究結果發現，無名指與食指的長短比例，與黑暗三角人格具有明顯關係。報告指出，無名指比食指長的人，較具有精神病變態傾向，反之，食指比無名指長的人，較無精神病變態傾向。

不過研究員塞爾吉布蘭德（Serge Brand）提到，手指的長短與胎兒時期接觸的睪酮濃度增加和雌激素濃度有關。當成年受試者表現出的心理病理跡象越多，就代表他在胎兒時期接觸較高的睪酮濃度和較低的雌激素濃度。

然而，布蘭德也強調，無名指與食指的長短，並不是決定一個人是否患精神疾病的絕對指標，只是能反應出一個人所受的睪酮濃度與雌激素的多寡，可能存在著與精神疾病的關聯，不應將手指長短視為一個人無法改變的命運。

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