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「科目三」舞蹈大賽被罵翻！　寧夏夜市道歉：但活動照常舉行

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）

▲寧夏夜市以「科目三」作為舞蹈競賽主題，引發各界熱議。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）

記者柯沛辰／綜合報導

北市寧夏夜市日前以抖音熱曲「科目三」為主題舉辦舞蹈大賽，意外引發論戰。對此，寧夏夜市觀光協會18日致歉，但強調舞蹈比賽仍會照常舉辦，目前也正積極籌劃以王彩樺歌曲《保庇》為主的活動，對造成各界紛擾表達最高歉意。

寧夏夜市觀光協會表示，抱歉在不對的時間舉辦活動，有注意到網友正反意見，但之前夜市也曾舉辦結合日本、南韓及台灣流行曲目的舞蹈比賽，包括南韓的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及王彩樺的保庇舞等。

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協會表示，舉辦「科目三」舞蹈大賽的初衷，是想透過音樂、舞蹈、美食等無國界的方式，以健康有趣的主題來吸引年輕人目光，並拉近與年輕人距離。協會認為，台灣是多元文化、開放的民主國家，難免與國際文化交流，但他們有信心推廣台灣獨有的文化特色，降低衝突風險，並擴展台灣在國際上的能見度。

協會強調，「科目三」舞蹈比賽仍會照常舉辦，目前也正積極籌劃以王彩樺歌曲《保庇》為主的活動，宣傳台灣在地廟口文化，盼與外界一起努力，讓世界看到台灣的好。至於近期造成的紛擾，協會再次表達最高歉意。

寧夏夜市15日在臉書粉專預告，25日晚間6點將舉辦「科目三舞蹈競賽」，只開放20組人報名參加，額滿為止，屆時評審團將由學生及協會組成，並以人數、造型、吸睛度等評選前三名，冠軍將獲得巨大悠遊卡及新台幣5000元儲值金等獎項。

貼文一出，20組名額火速額滿，迴響熱烈，連協會也坦言超乎預期。不過，仍有大批網友批評謾罵，「什麼舞不跳，跳這個」、「舞統台灣」、「2024目前排行第一名最無腦活動」、「我以前最愛的夜市，掰掰了」、「你們是嫌客人太多了嗎？」掀起論戰。

▼寧夏夜市。（圖／資料照）

▲▼台北市大同區寧夏夜市,攤販,店家,夜市攤販。（圖／記者張菱育攝）

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