白天逛頑皮晚上遊月津　全球最大水豚燈籠曝光

▲台南頑皮世界動物園打造了一座「全球最大水豚燈籠」。這座巨型燈籠長、寬、高各3米，活靈活現的呆萌表情非常吸睛，立刻成為許多遊客拍照打卡的新景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆新年以及台南建城四百年，台南頑皮世界動物園打造了一座「全球最大水豚燈籠」。這座巨型燈籠長、寬、高各3米，高高掛在園區一進門的廊道上，活靈活現的呆萌表情非常吸睛，立刻成為許多遊客拍照打卡的新景點，頑皮世界表示，有考慮申請金氏世界紀錄。

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台灣人愛水豚無極限！水豚除了是頑皮世界的人氣動物，更是高票連任的動物大統領，園方花費半年時間打造全球最大水豚燈籠，不僅呼應將在1/27開展的月津港燈節，更彰顯2024台灣燈節在台南。巨型水豚燈籠一亮相，吸引許多遊客拿出手機互動合影，有人用借位像是要把圓滾滾的水豚一口吞下、也有舉起雙手佯裝撐起大水豚，妙趣橫生。

由於巨型水豚燈籠史無前例，頑皮世界考慮將申請金氏世界紀錄認證，也特別舉辦拍照打卡送獎金活動，即日起至2/24，只要和水豚燈籠拍照並依指示上傳個人IG，獲得越多按讚數就有機會贏得一萬元獎金。

頑皮世界希望全台灣遊客一起來看全球最大水豚燈籠，白天逛頑皮、晚上遊月津，一起來感受最有年味的南台灣農曆春節。活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢。