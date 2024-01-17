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社會 社會焦點 保障人權

淡水警防搶演練強化行員危機意識　民眾經過直呼超逼真

▲▼ 淡水警進行防搶演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水警進行防搶演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

春節即將到來，淡水分局為提升金融機構安全維護反應自衛能力，於昨(16)日下午2時於結合三芝郵局執行「金融機構防搶攔截圍捕演練」，演練過程場面緊張，引起路過民眾紛紛駐足觀看，直呼相當逼真。淡水分局表示，年關將近，各公司行號年終尾牙紅包等現金流量頻繁，期望透過防搶及攔截圍捕演練，提高執勤員警的警覺性及機動性。

演練現場，2名蒙面男性歹徒持槍進入三芝郵局，對空鳴槍後喝令郵局員工交出現金，歹徒得手後迅速駕車往石門區方向逃逸，行員按下自動報警系統，淡水分局獲報後，隨即啟動快速打擊犯罪特警隊，通報線上警網對搶匪進行攔截圍捕。

▲▼ 淡水警進行防搶演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

歹徒一路直衝突破數個攔截點，於三芝、石門交界地區，遭警方攔截成功，歹徒被警方車輛逼入圍捕點後遂挾持人質與警方對峙，透過偵查隊長的心戰喊話及優勢警力威嚇下，歹徒終於放棄抵抗、棄械投降，演練圓滿結束。

淡水分局表示，年關將近，各公司行號年終尾牙、年貨採買及年節紅包等現金流量頻繁，期望透過防搶及攔截圍捕演練，提高執勤員警的警覺性及機動性，與強化金融機構行員的自我安全防衛意識及緊急應變能力，展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心，民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向警方申請護鈔服務，以防成為歹徒覬覦作案的目標。

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