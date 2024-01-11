三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

▲S24 Ultra手機先前被爆料帳號曝光最新的實機照片。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

三星最新旗艦AI手機S24系列將在一周後發布，但S24、S24+和S24Ultra的詳細規格與定價，竟然都提早被一家德國媒體外洩。

德媒「WinFuture」對S24、S24+和S24 Ultra這4款AI手機的完整規格與價格，都做了詳盡的披露，與先前傳聞的差距不大。三星S24和S24+將配備自家Exynos 2400處理器，S24 Ultra則在所有市場都將配備高通驍龍8 Gen 3行動平台，顯示S24全系列並不如過往完全依賴高通平台。

螢幕更新方面，S24顯示螢幕尺寸將增加到6.2吋，S24+採用與前一代相同的6.7吋，解析度則提高到WQHD。S24系列機型均配備更堅固的顯示螢幕，稱為「Gorilla Glass Armor」，抗摔性將會更強大。S24 Ultra將使用新的2億畫素主感測器，S24及S24+的後置主鏡頭都高達5000萬畫素。據指出，S24系列所有機型都能提供最高30幀8K解析度的影片錄製。

電池容量方面稍微增大，S24可能搭載4000mAh容量的電池，而S24+則可能搭載4900mAh的電池。S24的快充速度最大保持在25W，S24+和S24 Ultra則可能升級到45W。

配色方面，S24／S24+有鈷紫、琥珀黃、瑪瑙黑和大理石灰4種顏色；S24 Ultra則是鈦黑、鈦灰、鈦黃和鈦紫。

德媒曝光的歐洲售價為，S24定價899歐元（約新台幣3萬元）、S24+定價1149歐元（約新台幣3.9萬元），S24 Ultra定價1449歐元（約新台幣4.9萬元）。