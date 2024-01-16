國外旅遊「護照遺失」3步驟搞定：3小時就可拿到入國證明書

▲出國旅遊，護照一定要隨身攜帶。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊時，護照就如同身分證，若是發生緊急狀況時都會需要用到，不過若不小心遺失了怎麼辦？粉專「最懶少年」分享解決辦法，先去警局報案，並通知當地台灣駐外使館，辦理新護照太耗時，申請「入國證明書」就好，帶著報案資料、大頭照以及身分證明文件，3小時就可以拿到證明書。

粉專「最懶少年」發文，最近在研究，如果在國外被偷，只剩下一條內褲怎麼辦？首先最重要的就是護照，先到當地警局報案，再到當地台灣駐外使館或是辦事處，申請入國證明書，「不要辦新護照」，因為補發新護照要5-7天，「帶著報案資料、大頭照以及身分證明文件，約3個小時就能拿到」，可以先查好營業時間再前往。

回台灣後，換領入國證明文件、繳納規費，持文件查驗入國，他也提醒，「入國證明書只能回台灣，基本上只適用國籍航空」，如果中途要轉機，或是前往其他國家，還是得辦理新護照，如果時間充裕的話，建議直接補辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提醒，出國前先把護照、身分證、機票，以及重要證件用手機拍照保存，也可以發一封mail給自己當作備份，因為到警察報案時需要填寫資料，如果手機也不見了，還有電子郵件可以查看，「不然都剩條內褲了，怎麼查」。

▲辦理新護照需等待5-7天。（示意圖／資料照）

事實上，之前就有網友分享護照不見的處理方法，他在文中也提到，「在國外不要辦新護照，這樣還要留下來，浪費時間浪費錢，辦臨時入台證就好，這樣3個小時就能拿到，然後讓家裡的人拿戶口名簿或你的身分證到機場，交給移民局，通知你的航班你就可以入境了」。

根據「外交部領事事務局」官網資料，到鄰近駐外使館申請一份「入國證明書」，等回台後再到外交部領事事務局或外交部各辦事處申請補發一本新護照，回國後不必向國內警察局報案。如果要辦理新護照，須向當地警察機關請求發給護照遺失報案證明文件，如果當地警察機關不出具這類證明文件，您可以自己書寫一份遺失護照說明書來代替。

本文獲得「最懶少年」授權提供轉載。