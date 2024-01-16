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遊日現金帶不夠！台妹暖心掏錢救援　陸女激動感謝：是天使

中國女旅日沒帶現金，台灣女生熱心掏錢援助，讓她直呼：是天使！（圖／翻攝自小紅書@157180453）

▲陸女曬出台灣女子給她的硬幣。（圖／翻攝自小紅書@157180453）

圖文／CTWANT

人隻身異地身處困難時，若有好心人伸手救援一定忘不了。近日，大陸一名女子去日本旅遊，沒有帶到現金，只好在街上求助，剛好遇到一位台灣女子，這位台灣人在理解她的困難後便直接掏了500日圓給她，而且還不用還錢，讓她激動直呼：「這位來自台灣的小姐姐可能是天使。」這名陸女將整件事分享到了社群媒體，也引發了不少迴響。

原PO在小紅書以「謝謝給我500日圓的台灣小姐姐」為題發文，表示自己原想在東京這段時間實現「無現金挑戰」，想測試看看這裡的電子化普及程度，沒想到卻在稍微偏離市中心的咖啡廳踢到了鐵板。她表示，事發當天她進入一家咖啡廳點了500日圓的咖啡後，卻被老闆告知「只能用現金」，讓她當下直接慌了，不過老闆人很好表示，先喝咖啡要緊，之後再付錢也行。

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原PO速速喝完咖啡想趕快去便利商店領錢，不料卻發現手上唯一一張信用卡不能取現，她後來想說，去看看連鎖咖啡廳有沒有可能遇到同鄉的身影，結果進去店裡後卻沒聽到半個中文字，出了連鎖咖啡廳後，在販賣機旁邊看到了一位漂亮的短髮女生，想說碰碰運氣詢問看看，沒想到這名短髮女生會說中文，而且來自台灣。

這名台灣女子聽完她的一番描述後，馬上掏出包包裡的500塊日圓給她，還說不用還錢，雖然很不好意思，但原PO也收下了這珍貴的500元，跟這位好心的台灣人道謝後，迅速回到咖啡廳付帳。原PO也在貼文最後特別感謝這位幫助她的台灣人並表示：「今天也依靠陌生人的善意好好地度過了一天，我也會把這份善意好好傳遞下去。」

不少網友看完後也有感而發，「我在便利商店泡泡麵不知道咋倒開水，剛好遇到一位台灣小哥哥主動過來教我了」、「我在廣東出差時，也好幾次受到陌生人的幫助，一直也很感激」、「我們昨天也是被台灣小姐姐拯救的，到酒店晚了20分鐘沒人給辦入住了，最後遊蕩到另一家酒店，前台台灣小姐姐背包下班已經出酒店了，在門口知道我們的情況又進去重新開機給我們辦的入住」、「我去越南旅遊時，也是得到台灣小姐姐的幫助，真的熱心又溫柔」。

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