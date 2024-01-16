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快訊／申請信用狀買斷「詐走台新銀4.9億」！外商負責人移送北檢

▲外商公司王姓負責人被移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲外商公司王姓負責人被移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

台新銀於2022年間爆發4.9億元詐貸案，長年仲介國際貿易的1間外商公司涉嫌在2022年間，以不實單據向台新銀行申請信用狀買斷，獲取1500萬元美金(台幣約4.9億元)。台北地檢署獲15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。稍早王姓負責人已被移送北檢複訊。

據了解，這間外商公司疑因多次與台新銀行合作，獲得相關辦事人員的信任，2022年間，這間公司以中介商角色，為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材，越南買家依國際貿易習慣，以買賣契約等文書，向越南當地銀行結算購買信用狀，以保障後續交易安全。

▲外商公司王姓負責人被移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松翻攝）

沒想到這間在台灣有登記的外商公司，直接拿著這張信用狀，加上不實的海運提單、裝箱單、商業發票等單據，向台新銀行申請信用狀買斷，台新銀行評估後，扣除手續費等費用後，付給外商公司1500多萬元美金。

等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒，調查之下才知道，原來木材買賣根本沒談成，台商公司所說的海運提單、裝箱單都是假的，調查局接獲檢舉後，報請檢察官指揮，在15日依違反《銀行法》詐欺銀行等罪約談外商公司負責人夫妻與員工共4人，並釐清全案是否有銀行人員協助包庇。王姓負責人15日深夜被移送北檢複訊。

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